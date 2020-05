Érica Hynes: «Hacen falta políticas científicas en Santa Fe»

(Rosario 3) – La ex ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe y actual diputada del Frente Progresista, Erica Hynes, criticó a la gestión provincial por falta de anuncios de financiamiento y políticas para el sector científico. Además, se refirió a la polémica por la fabricación de los respiradores de investigadores rosarinos en Corrientes antes que a nivel local: opinó que se trata de un “ida y vuelta del gobernador, que no tuvo explicaciones claras”.

