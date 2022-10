Equipos de Futsal Las Colonias en un Torneo Interprovincial

Desde hoy viernes Juventud, Mitre, Talleres y Argentino participarán de un Octogonal en el nuevo polideportivo de Santa a costa del Mar junto a equipos de Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Esperanza, Franck, Laguna Paiva y Gualeguaychú.

Luego de organizar la asociación esperancina de fútbol de salón un torneo nacional en 2021 el cual salió campeón un equipo marplatense denominado Los Gordos, se forjó una agradable relación entre los dirigentes hasta llegar organizarse este fin de semana una competencia en la que fueron invitados equipos santafesinos, entrerrianos y bonaerenses.

El evento deportivo dará comienzo hoy a las 17hs desde el recientemente inaugurado Polideportivo Santa Clara del Mar con la siguiente grilla de partidos:

17:00hs Juventud vs Los Gordos (Mar Del Plata)

18:30hs MITRE vs Unión (Santa Clara del Mar)

19:00hs Arg Franck vs Marplatense

20:30hs Talleres vs Sirio Libanés (Gualeguaychú)

El torneo tiene 2 zonas de 4 equipos, los cuales competirán entre si hasta clasificar los 2 mejores de cada grupo a semifinales.

Los partidos serán transmitidos desde la cuenta de Instagram de @losgordosfutsal

Desde la Asociación Esperancina de Fútbol de Salón felicitamos a los equipos que se esforzaron para solventar los costos del viaje y alojamiento para representar así a sus clubes y a nuestra entidad.