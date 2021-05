Entregaron tarjetas de «Santa Fe Más» a jóvenes esperancinos

Con la presencia del ministro de Desarrollo Social y la Intendenta de Esperanza se realizó la entrega de tarjetas de reconocimiento económico a grupo de jóvenes que vienen trabajando en proyectos de capacitación para crecimiento económico.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, Danilo Capitani, junto a la Directora de Inclusión Socio Productiva Julia Irigotia, la Intendenta Municipal Ana Meiners y la Secretaria de Promoción Social Romina Toledo realizaron entrega de las tarjetas Santa Fe Más. El acto se realizó este viernes en el Centro Cultural Dante Alighieri.

Se trata de un programa de inclusión socio – productiva destinado a personas de 16 a 29 años que en Esperanza vienen trabajando en el desarrollo del proyecto desde el mes de diciembre pasado.

«Hoy los jóvenes reclaman sobre todo trabajo, no piden que les regalen nada y el Estado puede acercar estas herramientas de capacitación, realizar convenios con municipios y comunas para permitirles a los jóvenes tener un oficio”, declaró Danilo Capitani en rueda de prensa.

El funcionario de Omar Perotti agregó que “cuando la economía crece hay trabajo y los jóvenes tienen que tener conocimientos para acceder a ellos. La provincia acerca estas herramientas, es un programa que llegaba a muy pocos lugares y hoy abarcamos casi la totalidad de municipios y comunas, firmamos 650 convenios”.

«También se genera una relación entre los chicos, además el programa brinda la posibilidad de tener un acompañante y un capacitador. La idea es que se puedan vincular rápidamente ya sea con una unidad productiva en el Estado, con una cooperativa o en el sector privado”, concluyó el ministro.

Por su parte la intendente Ana Meiners expresó que ”es una tarea social para que estos jóvenes adquieran un oficio, lancen un emprendimiento y tengan salidas laborales. La preocupación de todos los que tenemos una función pública es que este sector etario está quedando afuera por distintos motivos, por falta de oficio o de estudio, entre otros”, agregó.

En tanto la secretaria de Promoción Social, Romina Toledo, explicó que “es un programa de capacitación destinado a jóvenes que siempre quedaban fuera de otros programas por el rango etario”.

«Se trata de jóvenes que quieren trabajar y no tienen trabajo concreto porque no tienen formación, en este caso el programa en particular es sobre huerta y vivero y por la pandemia vamos a trabajar con un grupo de 20 beneficiarios”, detalló. «Si bien las tarjetas se entregaron hoy, estos chicos estuvieron asistiendo sin contraprestación desde diciembre», resaltó la funcionaria.

Fuente RRSS Secretaria Promoción Comunitaria