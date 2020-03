Entrega de alimentos en escuela «Soldados de la Patria Colombo – Müller»

La misma se realizará para los alumnos secundarios del establecimiento educativo en días y horarios establecidos de acuerdo al curso.

La Escuela Secundaria N° 371 «Soldados de la Patria Colombo Müller” informa a su comunidad educativa que entregará a sus alumnos alimentos correspondientes a la copa de leche del período de cuarentena en el local escolar.

Por otra parte desde la escuela recuerdan a sus alumnos que a través del link eeso371.wordpress.com pueden realizar tareas desde sus hogares bajo el tema «La educación que siempre sobrevive».

Los mismos se realizarán en los siguientes días y horarios:

JUEVES 2 DE ABRIL

9.00: 4to. C

9.15: 3ro. C

9.30: 5to. C

9.45: 2do. A

10.15: 1ro. F

10.30: 1ro. A

10.45: 1ro. B

11.15: 1ro. C

11.30: 1ro. D

11.45: 1ro. E

MARTES 7 DE ABRIL

9.00: 3ro. A

9.15: 5to. A

9.30: 4to. A

9.45: 3ro, B

10.15: 5to. B

10.30: 4to. B

10.45: 2do. B

11. 15: 2do. C

11.45: 2do. D

RECOMENDACIONES:

• TRAER UNA BOLSA O CAJA PARA LA MERCADERÍA.

• RESPETAR ESTRICTAMENTE LOS DÍAS Y HORARIOS.

• PRESENTARSE SÓLO UNA PERSONA POR ALUMNO.

• NO VENIR CON NIÑOS.