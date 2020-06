“Entramos en el pico de la enfermedad y van a comenzar a aumentar los casos en Santa Fe”

“Recomendamos que la gente no vaya a lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Entramos en la etapa del pico de la enfermedad y los casos van a aumentar. Depende cada uno de nosotros de cuán alto sea el pico y cuánto lo podamos retrasar. Este aumento comenzó por fuera de las grandes ciudades. En las localidades más pequeñas hubo incremento de casos, pero rápidamente se pudo actuar. Si alguien va a Buenos Aires y vuelve, no puede socializar. Es un modo de poder bajar la difusión del virus», añadió.

“El domingo es el Día del Padre, un festejo tan caro a nuestros sentimientos. Una persona que por razones de trabajo vuelve a la provincia, debe evitar todo lo que tiene que ver con socializar. Podrá estar en su casa, hacer compras esenciales, pero no ir a comer a restaurantes, salir a correr o participar en reuniones familiares. No es para siempre, es por ahora. Este último aumento de casos nos despertó las alertas. Hicimos las cosas bien hasta el momento, pero hoy tenemos que aumentar los cuidados”, agregó.

En ese sentido, se refirió a los alcances que tendrá el decreto que se firmó hoy. “Toda persona que trabaje fuera de la provincia, especialmente en zonas donde está el virus, y tenga que volver a Santa Fe, lo mejor sería que no vuelva. Pero si regresa a la provincia, no puede socializar, ni hacer deporte, ni hacer salidas recreativas, ni reuniones familiares y afectivas”, explicó la funcionaria.