Entidades y productores se expresan en contra de una nueva Ley de Humedales

El ingeniero agrónomo y productor ganadero en la zona de Capitán Bermúdez, integra de Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), Enrique Gosset, explicó la postura de la entidad en contra del tratamiento de una nueva Ley de Humedales.

En diálogo con la CSC Radio, Gosset comentó: “Fuimos los primeros que nos opusimos porque estamos en el ojo de la tormenta, primero fuimos los acusados por estas quemas y acá en Rosario el reclamo ante las quemas siempre era ‘Basta de humo, Ley de Humedales Ya’, pero nosotros consideramos que la problemática de las quemas de la única manera que se puede abordar no es por medio de una ley sino por medio de la prevención, de que este el Estado en los lugares donde se cometen estas cosas, que hoy está absolutamente ausente”.

En tal sentido, cuestionó que “se aprovechó esto y se engañó a la sociedad con esta ley de humedales que nada habla del fuego, y cuando se refiere al fuego se remite a las leyes ya existentes que son muy buenas, la principal es la Ley Nacional de Manejo del Fuego que dispone de una cantidad de dinero importante para afrontar este problema”.

Agregó que “a esta ley se la quiso sacar entre gallos y medianoches, pero encontraron una oposición especialmente en Diputados donde fueron muchos técnicos del INTA, Conicet, UIA, de Minería, que explicaron que esto no iba a servir porque tiene mucho fundamentalismo ambiental y va en contra de la producción alimentaria”.

Al respecto, explicó que “los humedales son todos aquellos suelos que en algún momento están saturados o tienen agua en superficie, son grandes superficies de Argentina donde se producen alimentos como arroz, la horticultura, gran porcentaje de la agricultura, y parte de la ganadería”. Como ejemplo, mencionó que “en el valle de Río Negro, donde se producen peras y manzanas, en la zona cercana a la montaña en el NOA donde deben utilizar canales para riego y hacen movimientos de suelo para retener el agua, están prohibidas en esta ley, así como el uso de fitosanitarios, el dragado, el movimiento de tierra, y además para cualquier cosa se quiera hacer hay que hacer estudio de impacto ambiental”.

En este contexto, Gosset también cuestionó que la ley “dispone de un presupuesto mínimo del 0,3% del Presupuesto Nacional, que es una cantidad impresionante de dinero, que como siempre y lamentablemente, en este país no se sabe adónde va a ir a parar”.

Explicitó que esta ley “iba a originar un desastre porque en los humedales vive mucha cantidad de gente y se produce mucha cantidad de alimentos, y al restringir la producción el pequeño y mediano productor deja la actividad y se traslada a las ciudades” y marcó como dato que “la ley llegó a Diputados y se terminaron los fuegos; al sector agropecuario se lo culpó de las quemas cuando es lógico que si uno quema su propio campo no tiene qué darle de comer a su hacienda, con la semejante sequía que hay, qué renovación de pasturas se estaría buscando”, se preguntó.

El productor lamentó asimismo que “en el ejido de Victoria, Entre Ríos dispuso un sector como áreas naturales protegidas donde no se puede hacer agricultura, no se puede usar fitosanitarios, no se pueden hacer emprendimientos inmobiliarios, y a esto nadie lo publica y se sigue con la mentira: dicen que el fuego es por emprendimiento inmobiliario cuando no hay una sola obra; achacan a la cantidad de hacienda que hay en las islas cuando en este momento en la zona de Rosario hay 27.000 cabezas con 160 productores, un promedio de 160 vacas por productor; no hay grandes empresarios en general son todos pequeños y medianos productores”.

“Se está hablando de una ley cuando el problema es la ausencia del Estado en la zona donde nosotros trabajamos porque no solamente nos queman los campos sino que también tenemos un gran problema de inseguridad, de robos, hay tres comisarías que están de forma muy rudimentaria”, apuntó el productor. “No estamos huérfanos de leyes, tenemos todas las leyes nacionales y provinciales pero no las cumplen”, concluyó.

Presencia en el puente Rosario-Victoria

Este jueves, desde las 10, la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) realizó una movilización en la cabecera del Puente Rosario- Victoria “con el objetivo de informar la verdad sobre los humedales” y entregar folletería explicando la negativa a la ley, sin corte del tránsito.

“Necesitamos que se cumplan las leyes provinciales y nacionales vigentes: Ley N°25675 General del Ambiente, Ley N°26815/2012 Manejo del Fuego, Ley N°26562/2009 de Presupuestos Mínimos de Quemas Controladas, Ley N°25335/2000 de Ratificación Convenio de RAMSAR para la protección de humedales, Ley N°25688/2002 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental del Agua”.

El reclamo es “para que se lleve adelante un Plan de Prevención de Incendios y hacerles conocer los diferentes proyectos de Ley de Humedales”.

¡¡¡BASTA DE QUEMAS!!!

RESPETO POR LOS ISLEROS

RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE=BUENAS PRACTICAS

RESPETO Al TRABAJO Y PROPIEDAD PRIVADA

PREVENCION Y JUSTICIA