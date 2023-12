Enrique Mammarella: “Hoy, más que nunca, creemos firmemente en la Democracia”

Lo aseguró el Rector de la UNL en el acto con el que la Universidad Nacional del Litoral culminó su agenda por los 40 años de Democracia. Fue este 18 de diciembre, en el Paraninfo, con la presencia de autoridades universitarias, nacionales, provinciales y locales.



El Paraninfo de la Manzana Histórica fue escenario para que el lunes 18 de diciembre la Universidad Nacional del Litoral culmine la agenda que desarrolló durante más de un año en conmemoración del 40° aniversario de Democracia Constitucional en la Argentina.



“En tiempos en que la Democracia está siendo denigrada, hoy más que nunca, seguimos creyendo firmemente en el sistema democrático como aquel que, no libre de imperfecciones, nos permite convivir y ser Nación. Y, en este devenir, el futuro exige de todos, quizás más que nunca, para construir capacidades individuales y colectivas”, enfatizó el rector Enrique Mammarella al encabezar la ceremonia que contó con la presencia de autoridades universitarias, nacionales, provinciales y locales. En este sentido, completó: “nos comprometemos a encontrar nuevos modos de trabajar con los distintos actores políticos y sociales, poniendo a disposición la Universidad para seguir colaborando en la construcción de una sociedad más transparente y de políticas públicas de calidad y reforzando el proceso de comunicación basado en los conocimientos científicos, tecnológico, cultural artístico y humanístico; que se traduzca en una particular capacidad de formación del más alto alcance con plena conciencia de la profunda función social, que eso tiene” y, en el cierre, enfatizó: “Los universitarios del Litoral sabemos que no hay una sola verdad. Por eso, a través del debate y la tolerancia, asumimos el compromiso de contribuir en el fortalecimiento de la democracia y la independencia de los poderes como dice el preámbulo de nuestra Constitución para nosotros para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”.



Reconocimientos

Junto al Rector Mammarella, la vicerrectora de la UNL, Larisa Carrera, y el secretario de Relaciones Institucionales, Javier Aga, protagonizaron la entrega de reconocimientos a representantes de las instituciones que sostienen la Democracia en la provincia y la ciudad de Santa Fe. En este sentido se les hizo entrega de una carpeta con contiene el texto del Preámbulo de la Constitución Nacional escrito en Braille y copias reprográficas del Acta del Cabildo de Santa Fe del 12 de abril de 1951, en la cual el alcalde Mateo Lencinas determina el rincón de la estancia de Juan Lencinas, próximo a la Laguna de los Quiloazas (hoy Laguna Setúbal), como lugar adecuado para efectuar el traslado de la ciudad, según permiso del acta de fundación.



Recibieron su distinción La Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional, representada por su presidente Gustavo Vittori; El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, representado por su presidenta, Adriana Molina; La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, representada en este acto por su Presidente Rafael Gutieerez; el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con representación del Ministro de Educación José Goity y el Secretario de Gobierno Horacio Ciancio; la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe recibida por su vicepresidente, José Corral y el intendente, Juan Pablo Poletti.

UNL y 40 años de Democracia



En el marco de la conmemoración del 40° aniversario de Democracia Constitucional en la República Argentina, que se celebra el 10 de diciembre de 2023, la Universidad Nacional del Litoral desarrolló desde fines de 2022 una variada agenda de actividades que culminó con el acto central que se llevó a cabo este lunes 18 de diciembre en el Paraninfo.



Conferencias, paneles, mesas redondas, propuestas culturales, homenajes y proyecciones son algunas de las propuestas que se desarrollan abiertas a toda la comunidad con el objetivo de reflexionar diferentes ópticas, miradas y disciplinas acerca del período más largo de democracia en la historia política institucional del país.



Todo lo desarrollado en el marco de esta agenda, incluyendo la actividad de este 18 de diciembre, puede revivirse en www.unl.edu.ar/democracia, plataforma en la que se alojan noticias, videos, transmisiones en vivo y fotografías sobre cada una de las actividades.

Presentes y música

En el acto, además de las autoridades que recibieron distinciones se hicieron presentes ex rectores, decanas y decanos de la Universidad Nacional del Litoral, autoridades del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, legisladores provinciales, representantes del Poder Judicial de la Provincia; funcionarias y funcionarios de la ciudad de Santa Fe y municipios vecinos; secretarias y secretarios, directoras y directores y demás autoridades de la Universidad Nacional del Litoral; concejalas y concejales; fuerzas vivas de la ciudad y la región y representantes gremiales entre otros.

En el cierre del acto, la música fue la elegida como símbolo de una expresión y comunicación totalmente democrática con interpretaciones a cargo de los reconocidos artistas y docentes del Instituto Superior de Música: Gabriel De Pedro en piano y Danilo Cernotto en bandoneón como sello de una noche colmada de emociones y figuras representativas.

Corazón de la manzana histórica

Este acto central de la agenda por el 40° aniversario de Democracia Constitucional se desarrolló en el Paraninfo, recinto emblemático construido para el funcionamiento del órgano máximo de gobierno de la Universidad, la Asamblea, y es el recinto en el que desde su inauguración el 23 de abril de 1938 ha albergado numerosas actividades académicas, artísticas, científicas y culturales, así como también ha sido testigo de acontecimientos sociales y políticos fundamentales en la historia de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país que reafirman la dimensión pública de nuestra Universidad.

Entre otros hechos históricos trascendentes para nuestra democracia, podemos citar que este Paraninfo fue sede de la Convención Constituyente de 1957, asimismo albergó a la convención constituyente de 1994 y fue sede en 2019 del primer debate presidencial y posibilitó una histórica sesión de la Cámara de Diputados en 2020 durante la emergencia COVID.