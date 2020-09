Energía Solar: Santa Fe cambió las reglas de juego y se perdieron 350 empleos

“Lamentablemente no le vemos futuro al rubro, no vemos avances y tampoco vemos intención política de los funcionarios actuales de querer potenciar ni seguir creciendo con la generación distribuida”, concluyó.

“Entendemos que igualmente los fondos y la recaudación siguen existiendo porque se sigue cobrando en todas las facturas de la luz y de ahí nacía el Programa Prosumidores que hoy no existe más, y si bien lanzaron algún que otro programa no hay nada que sostenga un mercado estable”, cuestionó.

Acotó que “estamos en la lucha, como Cámara nos hemos unido más que nunca porque entendemos que este es un compromiso no sólo provincial, sino nacional y mundial y esto debe ir hacia adelante y no hacia atrás”.

En ese marco, contó que “el Programa “Prosumidores” –por el cual quienes tenían paneles solares podían generar energía en las horas en que no las consumían y le vendían energía a la EPE- cayó porque decidieron no continuarlo y es una lástima porque quedamos en el vacío de no tener incentivos por la generación”. En tal sentido, detalló: “Te compran la energía producida al mismo precio que el mercado eléctrico mayorista, y se vuelve inviable porque pasamos de tener un retorno de inversión de cinco o seis años a 20 años”.