Encuentro virtual de Cambiemos Santa Fe: “Es tiempo de estar juntos, pero no en silencio”

En ese marco también advirtieron que “hubo acciones y omisiones que durante 12 años nos dividieron a los argentinos y que ahora no deben repetirse. Necesitamos una justicia que no esté en cuarentena. Tampoco el Congreso. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la Nación deben estar cerrados con llave. La pandemia no suspende el funcionamiento de las instituciones en democracia”.

You may also like