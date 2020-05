En una semana se sumaron 446 nuevos casos de dengue en la provincia llegando a 4.147

El reporte con los número de la epidemia no informó nuevos fallecidos. Por ende, las víctimas fatales se mantienen en 3. Carolina Cudos informó que la mayor cantidad de casos se dan en los departamentos General Obligado, Rosario y Castellanos.

En una nueva entrega del informe epidemiológico de la provincia de Santa Fe respecto al Dengue, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, brindó detalles de los casos de la enfermedad causada por el mosquito y las acciones que desde el Estado provincial, se coordinan para hacer frente a la situación presente.

Cudós confirmó que “el total de casos de dengue en la provincia asciende a 4.147, es decir, aquellas personas que tienen diagnóstico clínico o de laboratorio. Esto es un número muy importante de casos, que está distribuido en casi todo el territorio provincial, pero sobre todo en los departamentos General Obligado, Rosario y Castellanos”.

Seguidamente, la funcionaria provincial sostuvo que “en la curva que se presenta de la semana epidemiológica 1 fueron apareciendo casos, para comenzar hacia fines de febrero a aumentar de forma muy importante, y llegar al pico máximo en la semana 17”. Cudós detalló que dicha semana 17 “fue hace tres semanas. Las semanas epidemiológicas van de sábado a sábado y la cantidad de casos registrados consta hasta la semana epidemiológica 19 que finalizó el sábado pasado, donde pudimos apreciar un descenso”.

En este sentido, la titular de Epidemiología manifestó: “Estamos esperando que siga así. Trabajamos con muchísimo esfuerzo en todas las regiones, pero se torna difícil cuando los casos por esta la enfermedad se incrementan, dándose en un contexto nacional y regional”. Cudós informó que “Capital Federal se encuentra con mucha afectación y también provincias vecinas a Santa Fe, como Córdoba y Chaco. Tenemos unos 25.000 casos confirmados en todo el país”.

Departamentos más afectados

Más adelante, en el informe epidemiológico, Cudós confirmó que “el departamento más afectado es General Obligado, seguido por el departamento Rosario, sobre todo la ciudad de Rosario, y en tercer lugar el departamento Castellanos”. Pero destacó que “casi todos los departamentos de la provincia están afectados, excepto General López. Y existen departamentos que han tenido muy pocos casos, en tanto que otros han tenido más cantidad de casos”.

“Desde la provincia se acompaña en el control de la enfermedad a los municipios y comunas, pero también pedimos siempre la colaboración de toda la sociedad en poder hacer todas las tareas de descacharrado”, enfatizó.

Limpieza y descacharrado

En este orden, desde la provincia se recuerda que resulta importante “mantener limpios nuestros patios, terrazas y balcones. Chequear no tener ningún recipiente artificial que pueda acumular agua. Cada día sacar el agua de los floreros, macetas, todo recipiente que tengamos en el patio y no nos sirva. Estar pendientes que la municipalidad o la comuna luego retire los residuos; observar que el agua de las piletas esté clorada y al sol; que los tanques de agua estén cerrados y si tenemos que acumular agua para consumo, que el lugar donde tengamos que acumular esa agua esté herméticamente cerrado para que no sea un lugar donde los mosquitos puedan depositar sus huevos”.

Síntomas

Por último, Cudós instó a la población santafesina a recordar que el dengue “da una fiebre de comienzo brusco, con mucha cefalea y dolor de cuerpo, no da síntomas respiratorios. Entonces ahora que estamos en contexto de coronavirus, que estamos muy preocupados, saber esto. Si estamos en un barrio o una ciudad que está afectado por dengue, no dejar de acudir al médico para que nos brinde el tratamiento correspondiente y para que se puedan tomar las medidas de control a fin que no se afecte a otros miembros de la familia y del vecindario”.