En un mes el trigo bajó 39% pero el pan aumentó 3,4% en Argentina

El derrumbe de las cotizaciones del cereal a nivel global demuestra que el fenómeno inflacionario que vive el país no tiene relación directa con los precios internacionales.

El 19 de marzo pasado, el Gobierno nacional oficializó una de las últimas medidas que generaron fuerte malestar en la cadena agroindustrial argentina: una suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, para financiar con esa recaudación extra el “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”.

Horas antes, el presidente Alberto Fernández había anunciado su “guerra” contra la inflación y había mencionado a la fuerte suba del precio del trigo como una de las batallas a dar, para que no impacte en el precio del pan.

Sucede que el 8 de marzo, según datos recopilados por la Bolsa de Comercio de Rosario, el precio del trigo en el mercado de Chicago había alcanzado U$S 472,71, el máximo valor desde 2014, subiendo casi U$S 200 desde los menos de U$S 300 a los que cotizaba en febrero, antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

Desde entonces, el Gobierno ha sostenido un discurso oficial que culpa a la suba de los precios internacionales de la inflación y por eso justifica intervenciones en los mercados de granos para “desacoplar” los valores mundiales de los internos.

EL DESACOPLE AL REVÉS

Pero lo sucedido desde entonces, y sobre todo en el último mes, va a contramano de este argumento de la Casa Rosada.

De acuerdo con el informe mencionado de la entidad rosarina, el trigo el 17 de mayo pasado volvió a tener un pico, alcanzando los U$S 469,40 en Chicago.

A partir de allí, comenzó un tobogán que no termina: este viernes, la posición septiembre cerró a U$S 285,41, un 12,9% por debajo del viernes pasado y casi U$S 200 o 39% por debajo del valor de un mes atrás.

Este precio es, además, similar al que cotizaba el cereal en febrero, antes de la guerra en el Mar Negro.

En paralelo, en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el Índice de Precios al Consumidor de junio, que reveló un alza del 3,4% en el kilo de pan, en relación a mayo.

Es decir, que mientras el trigo cayó casi 40% a nivel mundial, a nivel local el pan continuó incrementándose.

MIRÁ El “changómetro” de los alimentos: “Lo que nos salía $ 1.000 en 2017, hoy nos cuesta $ 7.080”

Del mismo modo, mientras el valor actual del cereal es similar al de mediados de febrero, en los últimos cuatro meses el pan en Argentina se incrementó 38%: pasó de $ 225,82 (precio de referencia tomado por el INDEC para el Gran Buenos Aires) a $ 311,80.

En conclusión: si los precios internacionales influyeran realmente en los valores locales, el pan debería haber bajado y no continuar por el ascensor como sucedió.

Publicado por Infocampo en www.infocampo.com.ar