En un final cerrado, Almagro perdió la primera semifinal del Prefederal

En Gálvez, en una muy pareja 1° Semifinal del Prefederal, con final muy cerrado, Almagro cedió con Santa Paula, 90-84. Diego Collomb fue el goleador de la noche, con 25 puntos. Se jugará el domingo (post elecciones) la revancha en el “Nido”, a las 21. Este sábado los U16 animarán la 2° Semifinal de la Copa de oro, en Unión Sta.Fe. Los U14 en desarrollo tendrán la revancha de 4tos. de Finales con U.S.Tomé, en el “JC Pepote Spiés”.

Una 1° Semifinal del Prefederal muy equilibrada animaron en Gálvez, Santa Paula y Almagro. Los esperancinos con las bajas de Federico Pfeiffer y Valentín Depetris y los galvenses sin Nicolás Solari, ofrecieron un interesante nuevo duelo zonal, con rachas favorables para uno y otro, dentro de un común término de paridad general. En un final cerrado, en el último minuto de la noche, fue más efectivo el “celeste” que terminó sellando el triunfo por 90-84, para festejar la ida, con su gente, ante un buen marco de público en el Estadio “Víctor Comelli”.

Los dos se conocen muy bien, luego de tantos enfrentamientos en esta temporada, por lo que animaron otro atractivo duelo zonal, adaptándose a las ausencias de jugadores bases en sus respectivos equipos. En el cuarto de arranque, el local venció 26-23 y en el siguiente, con ventaja mínima para el dueño de casa, 20-19, los de Gálvez completaron el 1er tiempo de manera favorable, 46-42. Almagro siempre estuvo en partido, jugando de igual a igual, sin notarse grandes diferencias, algo que se reflejó en el marcador.

Sin perder la línea de paridad, en la reanudación, la visita cerró mejor el 3er. parcial, que ganó 23-21, descontando en el tablero, para pasarse al último descanso de la noche con el anfitrión arriba, 67-65. Sin haberse estirado la brecha a lo largo del último segmento, se llegó a un cierre de manera equilibrada. Pero en el último minuto, los galvenses no fallaron. Strack anotó para acercarse (82-84) restando 1m33s. Convirtió dos libres Avila y luego un doble Sedani. Descontó Strack. No falló otra vez Sedani, para estirar. Los esperancinos intentaron descontar pero no pudieron. Con mayor efectividad en el último minuto Sta.Paula sostuvo la victoria para llegar al desquite con ventaja.

Dentro de un buen rendimiento en lo colectivo, en Almagro se destacó el goleo de Diego Collomb con 25 puntos siendo el goleador de la noche (6/11 de “2” y 4/5 en libres), 6 rebotes y 1 recupero. Pero el de mayor valoración fue Rodrigo Riquelme, con 21 puntos (5/6 en libres), 6 rebotes, 3 asistencias 4 recuperos y 1 tapa.

En el “Víctor Comelli”, arbitraron Ezequiel Angelini, Alejandro Araujo y Sergio Quinteros (ASB).

Santa Paula (90): Luciano Melastro 14; Ayrton Valdivieso 7; Juan Ávila 11; Gastón Marozzi 19; Lautaro Delucchi 15 (FI); Gino Balbo 6; Lucas Sedani 18. DT: Francisco Blanc.

Almagro (84): Matías Felcaro 7; Diego Collomb 25; Rodrigo Riquelme 15; Leonardo Strack 19; Facundo Viola 8 (FI); Enzo Durigón 8; Franco Parola 2; Mateo Spiés 0. DT: Leandro Spiés.

Parciales: 26-23, 20-19 (PT: 46-42), 21-23 (67-65) y 23-19 (FINAL: 90-84).

DOMINGO REVANCHA. Para este domingo, a las 21,00, está prevista la revancha en el “Juan Carlos Pepote Spiés”, posterior a las elecciones. De vencer Almagro estirará la serie a un 3er. match desempate, a disputarse nuevamente en Gálvez, el viernes 24.

FORMATIVAS EL SABADO

Para este sábado la ASB programó encuentros de la etapa decisiva de las distintas divisiones formativas.

U16 BUSCA LA FINAL. Los U16 de Almagro que ganaron de muy buena manera el 1° partido de Semifinales de la Copa de Oro, sobre Unión “A”, jugará el sábado el 2° encuentro. A las 14 tendrá lugar la revancha en el “Angel Malvicino”.

La otra Semifinal tendrá lugar el lunes, midiéndose GyE “B” y Rivadavia.

U14 EN DESARROLLO POR LA REVANCHA. También este sábado se presentarán los U14 en Desarrollo para jugar el desquite de los 4ts.de Finales. En el “JC Pepote Spiés” recibirán a U.S.Tome “B”, a las 10, tratando de buscar una victoria, para forzar la disputa de un 3er. juego desempate.