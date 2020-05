En un acto dominado por la pandemia, Perotti inauguró el período ordinario de sesiones

“Vamos hacia una provincia que pueda reconstruir sus lazos sociales y vivir en paz» dijo el gobernador en el cierre de su mensaje donde hizo un balance de lo vivido en los últimos días. Anunció el envío de leyes para una reforma en seguridad y expresó su preocupación por la falta de conectividad en la provincia.

En su discurso de apertura del 138° período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina, el gobernador Omar Perotti realizó un repaso de sus 144 días de gestión, destacó el trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas de la provincia, y resaltó: “Ya hemos tomado más de 100 medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria y paliar el impacto social y económico, que son los pilares de la estrategia”.

Y luego de agradecer “en este 1° de mayo el esfuerzo y compromiso de las santafesinas y santafesinos que hacen posible esta provincia de Santa Fe”, remarcó: “Creemos firmemente en el Estado. Un Estado que debe estar presente y más fuerte que nunca, para proteger la salud y garantizar la vida de las personas. Un Estado que debe ser creativo e innovador”.

“Fue fundamental anticiparse y tomar medidas en coordinación con todos los sectores, con quienes hemos trabajado codo a codo y donde no ha habido lugar para distinciones partidarias. Gracias a esto pudimos lograr enormes avances y hoy la provincia está mejor preparada en estas seis semanas de una pandemia que acrecienta desigualdades”, subrayó.

100 MEDIDAS

“Tomamos más de 100 medidas en estas seis semanas de pandemia para hacer frente a la emergencia sanitaria y paliar el impacto social y económico”, señaló el gobernador. En este sentido, puntualizó la puesta en marcha del 0800-555-6549 para consultas médicas, que funciona desde el 13 de marzo, medida clave para la temprana detección de casos, el control del aislamiento domiciliario y la contención de los vecinos. “Esto nos permitió ordenar y centralizar rápidamente la información. Ya respondimos 60.776 llamados, y el 66% de los casos confirmados fueron detectados por este medio”, graficó.

También mencionó la conformación del Comité de Expertos, integrado por infectólogos, directores de hospitales, representantes de los colegios de bioquímicos y farmacéuticos, científicos del Conicet, representantes de universidades, exministros provinciales, gremios, prestadores de salud privados y autoridades municipales, donde “hemos tenido la posibilidad de poder escuchar, intercambiar opiniones y tomar decisiones sobre los temas fundamentales vinculados a la pandemia”.

Además, “conformamos el Comité de Coordinación, en el que participamos con la vicegobernadora; el presidente de la Cámara de Diputados, y los ministros. La intención es descentralizar la emergencia para aumentar la velocidad de ejecución en cada uno de los departamentos, coordinando con los municipios y comunas, otras provincias y el Gobierno Nacional”.

“Este comité, junto al grupo de expertos y el 0800 son los pilares sobre los que se sustenta la estrategia de gestión de la pandemia desde el día cero. Estas medidas nos permitieron unificar la información en tiempo real, en enlace con la Sala de Situación del Ministerio de Salud de Nación”, recordó.

Y sumó: “Establecimos para todos los santafesinos que regresaron del exterior el aislamiento obligatorio de 14 días, sin distinción del país del que venían. Identificamos y monitoreamos a más de 27.379 viajeros que regresaron del exterior, de los cuales 846 permanecen aun realizando la cuarentena por viaje, y habilitamos también la línea 0800-555-6768 para denuncias por no cumplimiento de cuarentena”.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

En torno al sistema de salud, el gobernador enumeró el incremento de las capacidades, como la ampliación en el sector público de un 64 por ciento de las camas críticas respecto al año pasado. Entre el sector público y el privado, la provincia cuenta hoy con 914 camas críticas. Y seguirá creciendo con las camas a incorporar en el hospital modular de Granadero Baigorria.

“Alcanzamos, a la fecha, junto al sector privado, un total de 5.836 camas generales. Se logró en tan solo seis semanas montar 278 Centros de Aislamiento no hospitalarios, y contamos con 6.537 camas listas, y 1.590 en preparación, distribuidas en 228 localidades de la provincia”, refirió.

En tanto, recordó que se sumaron 54 respiradores enviados por Nación y hay un total de 221 en el sector público. “Mañana recibiremos 20 respiradores más, para seguir incrementando las camas críticas”, anunció.

CONECTIVIDAD

El titular de la Casa Gris dijo, además, que “la pandemia puso en evidencia déficit estructurales. Uno de ellos es la pobre conectividad de la provincia. El 50 por ciento de nuestros chicos y chicas no tienen Internet, y hay 78 localidades a las que no llega Internet fijo. La conectividad tiene que ser un derecho básico. No vamos a descansar hasta asegurarnos que todos los santafesinos puedan acceder a conexión de calidad y accesible”.

Estuvieron presentes en el acto, el gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora @rodenasale, el intendente de la Ciudad @emiliojaton, ex intendente @josecorralSF y ex gobernador @MiguelLifschitz, la actual Presidenta y ex Presidenta del Museo.

(2/2) pic.twitter.com/iv57AieSyd — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) May 1, 2020

En ese sentido, anticipó que se realizó “un proyecto de ampliación de la cobertura de banda ancha fija de calidad para nuestra provincia. Y convocamos a universidades, empresas de servicios, analistas de tecnología y emprendedores, entre otros actores, para que se sumen al consejo para la mejora de la conectividad”.

SEGURIDAD

Por otro lado, en materia de seguridad, anunció la presentación de tres nuevos proyectos: la Ley de Seguridad Pública, para establecer las bases jurídicas e institucionales del sistema de seguridad pública provincial, con eje en la conducción política del sistema policial; la Ley del Sistema Policial, que promueve la adecuación a un modelo de policía moderna, profesional, democrática y con perspectiva de género; y la Ley de Control del Sistema Policial, para optimizar las capacidades institucionales referidas a la investigación y sanción de las faltas disciplinarias y la investigación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el personal policial.

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

En otro tramo de su presentación, confirmó que se va a crear “un Consejo Provincial de promoción de Economía del Conocimiento, para que entre todos analicemos cuál es la mejor manera de consolidar a Santa Fe como un centro de desarrollo científico y tecnológico, y un hub de negocios de la economía del conocimiento”.

“En estos espacios de decisión -dijo- es fundamental incorporar «hoy» a quienes en el «futuro» estén al frente. Por eso vamos a crear un Consejo Joven, para que trabajan desde ahora en los desafíos futuros de la provincia: cambio climático, género, salud, industrias 4.0, inclusión digital e integración regional, entre otras”. Y añadió: “En alianza con el sector privado vamos a consolidar una política pública que transforme el talento de los santafesinos en más y mejor empleo, y exportaciones de servicios basados en el conocimiento”.

MEDIDAS PARA PYMES

Asimismo, mencionó un paquete de medidas para ayudar a las pymes, entre ellas, Santa Fe Banco, una entidad de gestión digital de alta calidad, para financiar empresas existentes, reducir el uso de efectivo y asistir financieramente a pequeñas y microempresas. La banca digital permitirá atender a segmentos que tradicionalmente no acceden a productos de la banca tradicional.

También el “Santa Fe Garantiza”, para respaldo ante el otorgamiento de nuevos créditos con el sistema de garantías provinciales, y un programa presupuestario de subsidio de tasa para pymes de la provincia, con el objetivo de reducir el costo de financiamiento de las empresas.

Para contener a las pymes, también se diseñó una asistencia financiera por 125 millones de pesos para aquellos sectores que no acceden al crédito formal a través de la red de agencias y asociaciones para el desarrollo. Los créditos se destinarán a atender el capital de trabajo de micro pymes industriales, de servicios y comercios.

Y un programa de asesoramiento a empresas y cooperativas con posibilidad de diversificarse y reconvertirse para satisfacer las necesidades del sistema de salud, con el objetivo de apoyar la producción de insumos esenciales para abastecer las demandas sanitarias en el actual contexto de pandemia.

OBRA PÚBLICA

“Queremos garantizar una calidad de vida digna, en la que todos los santafesinos puedan acceder a servicios básicos. En este sentido, firmamos un convenio marco por 2.247.104 millones de pesos con Nación para realizar obras de saneamiento que mejoren el acceso al agua potable y la extensión de cloacas en el menor tiempo posible”, señaló Perotti.

Sobre este punto, anunció que en esta primera etapa se realizarán obras de infraestructura en: Casilda, Esperanza, Firmat, Funes, Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe, y Santo Tomé.

Para cerrar, Perotti remarcó: “Hemos adoptado una lógica de la responsabilidad que nos permita construir un futuro, un nuevo consenso social, más allá de las banderías políticas, que destaca el papel del Estado. Para una mejor salud, para una mejor educación, para una mejor seguridad. Por eso no me quiero olvidar de la solidaridad de los santafesinos, que se propaga más rápido que el virus”. Y concluyó: “Vamos hacia una provincia que pueda reconstruir sus lazos sociales y vivir en paz”.