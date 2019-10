En su Centenario, la UNL recupera el patrimonio de los argentinos

En paralelo, se realizaron obras en el interior del edificio, preparando las instalaciones para el debate presidencial del próximo 13 de octubre. En particular se trabajó en el hall de ingreso y en el Paraninfo, en sus pisos, en las butacas y se realizaron intervenciones puntuales en el cielorraso. “En el año de su Centenario, la Universidad Nacional del Litoral, no solo lo celebra con los universitarios sino fundamentalmente con la sociedad recuperando para los argentinos, y los santafesinos en particular, el valor patrimonial de su edificio central”, dijo el rector de la UNL, Enrique Mammarella.

