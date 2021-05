En San Carlos los casos covid se multiplicaron por siete en dos meses

En marzo se registraban 20 casos activos mientras que actualmente hay 140. En los últimos días murieron por Covid dos vecinos de 36 y 39 años, con el personal del hospital desbordado.

San Carlos Centro sufrió el impacto de la segunda ola con un aumento exponencial de casos de Covid y las cifras siguen en aumento. En marzo, la ciudad del departamento Las Colonias tenía alrededor de 20 casos activos de coronavirus, mientras que en la actualidad esa cifra se disparó hasta los 140 contagios activos registrados, una cifra siete veces mayor.

Con esta situación, el personal del Hospital Pedro Suchon se encuentra desbordado, atendiendo servicios general y atención Covid con casi el mismo personal previo a la pandemia. En diálogo con Diario Uno el doctor Luis Escobar, director del Hospital Pedro Suchon de la ciudad de San Carlos Centro, quien indicó: «En este momento en San Carlos tenemos 140 casos activos, tenemos 10 camas en el área exclusiva Covid, lo cual es algo improvisado. Hemos llegado a tener hasta 9 camas ocupadas con un 90% de ocupación en el hospital».

Actualmente, en el nosocomio sancarlino hay seis camas ocupadas de atención intermedia para pacientes con Covid, aunque según Escobar «la situación es muy dinámica. Hay muchos pacientes que se derivan a Santa Fe y otros que se dan de alta, ayer mismo había tres camas ocupadas y hoy hay seis».

Entre San Carlos Norte, Centro y Sur, los contagios totales desde el inicio de la pandemia suman 1.045 positivos. Sobre esto, el referente del hospital sancarlino indicó: «En marzo teníamos 20 casos activos y luego se fueron disparando los contagios de manera exponencial. A mediados de abril teníamos 30 casos, a fines de abril teníamos entre 70 y 90, para llegar a hoy que tenemos 140 casos activos».

«Nosotros tenemos atención intermedia con los servicios básicos, con suministro de oxígeno para un paciente que no requiere mayores cuidados. Cuando el paciente comienza a complejizar su cuadro hay que derivarlo. En los últimos días tuvimos una paciente esperando por ser derivada un día y medio que luego falleció, además de que hemos tenido muertes de pacientes derivados a Santa Fe, quienes tenían 36 y 39 años».

Personal del hospital desbordado

En el hospital se encuentra trabajando casi el mismo personal que ya trabajaba antes de la pandemia, con el desafío de tener prácticamente dos hospitales para atender. La parte exclusiva de Covid se encuentra en el centro de Salud que fue montado contiguo al hospital y luego está el área del hospital que cuenta con solo siete camas de internación general. Sobre esto, Escobar sostuvo que «está desdoblado el personal de enfermería, que atienden servicios generales siendo entre dos o tres personas por turno que se tienen que ir cambiando».

«Con el mismo personal tenemos cada vez más tareas. Ahora instalamos y atendemos el vacunatorio, con el mismo personal y debemos atender las atenciones generales y el centro de Salud Covid. Todo esto se va sumando y hace que cada vez tengamos más trabajo con el mismo recurso humano», subrayó.

«Hemos contado con algún incremento de personal para emergencias Covid y servicio general esto sigue siendo insuficiente porque todos los recursos son finitos. El problema más grave es que no hay como sostener el incremento de casos, por mas que se aumente la cantidad de camas o recursos siempre hay que ir un paso adelante de la cantidad de casos», destacó el médico.

Consultado por cómo se vive la situación en San Carlos, el director del hospital sostuvo: «Hay una absoluta falta de empatía de parte de la gente que parece que no entiende la gravedad de la situación. He hablado con medios de comunicación y hemos ido a dar charlas a los colegios de San Carlos, incluso un infectado grave que estuvo en terapia 45 días y sobrevivió fue a estas charlas para contar su vivencia, pero evidentemente no es suficiente».