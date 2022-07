En rugby Alma Juniors venció a Universitario

Por la 12ª fecha del Torneo de Segunda División del Torneo Regional de Rugby Alma Juniors volvió a la victoria como local.

Esta vez superó a Universitario de Santa Fe por 37 a 22 en primera división. Fue en el Polideportivo de Avenida Argentina con mucho público que lo acompañó y disfrutó de la tarde.

Por la misma fecha en Rafaela CRAR le ganó a Jockey de Venado Tuerto por 27 a 17, La Salle perdió con Tilcara por 31 a 12 Logaritmo venció a Los Caranchos por 13 a 10.

Posiciones: Logaritmo y Los Caranchos 43; Jockey 41; CRAR 34; Alma Juniors 25; Tilcara 18; La Salle y Universitario 15.

Próxima fecha (13ª): Tilcara vs. CRAR; Universitario vs. La Salle; Los Caranchos vs. Alma Juniors y Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo.