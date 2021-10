En rugby Alma Juniors repartió triunfos con Jockey de Venado Tuerto

El plantel superior del rugby del Alma Juniors recibió este sábado por la tarde a Jockey de Venado Tuerto por la quinta fecha del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Santa Fe y Entre Ríos.

En primera la visita venció 26 a 17 mientras que en Reserva ganó Alma Juniors por 27 a 21.

En el resto de la quinta jornada se dieron estos marcadores: Universitario de Santa Fe 21 – Tilcara de Paraná 27; Los Caranchos 35 – Logaritmo 6 y CRAR Rafaela 47 – La Salle Jobson de Santa Fe 14.

Así quedaron las posiciones: CRAR 24 puntos; Jockey de Venado Tuerto 21; Los Caranchos 17; Tilcara 15; Alma Juniors 8; Universitario 7; Logaritmo 6 y La Salle 4.

Próxima fecha (6ª): Tilcara vs. Alma Juniors; La Salle vs. Universitario; Jockey vs. Los Caranchos y Logaritmo vs. CRAR.

Por el Torneo Dos Orillas de Rugby Alma Juniors recibió a Santa Fe Rugby en el compromiso correspondiente a la novena fecha. En M 16 la visita ganó 52 a 12 y en M 19 el triunfo también fue visitante esta vez por 39 a 14.

Los juegos correspondientes a las categorías M15 y M17 se disputarán el 3 de noviembre. El próximo compromiso de las formativas de rugby de Alma Juniors será el próximo sábado 30 de octubre cuando visiten a Estudiantes de Paraná.