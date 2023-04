En pocos días policía secuestró 5 motos en operativos de control

Junto a inspectores municipales la fuerza policial realiza chequeos documentarios y brindó un resumen de las actuaciones realizadas con rodados sin patentes, conductores menores de edad o falta de documentación o casco.

SECUESTRO PREVENTIVO DE MOTOTCICLETAS – “Esperanza”

En el marco de las facultades que le confiere al personal policial el Decreto 460/22, personal policial de la Agrupación Cuerpos URXI procedió al secuestro de varios vehículos durante esta semana:

Bosch y Simón de Iriondo: Se procedió al secuestro de una motocicleta Corven Energy, la misma al momento del procedimiento policial era conducida por un menor de 16 años de edad, quien además no portaba la tarjeta de identificación del vehículo ni contaba con seguro en el rodado.

Aufranc al 300: Se realiza la identificación del conductor de una motocicleta Guerrero 110 cc, estableciéndose que sería un vecino de nuestra ciudad, el cual circulaba en una motocicleta que no llevaba colocada la chapa patente del rodado, no contaba con tarjeta de identificación del mismo y tampoco llevaba colocado el casco de seguridad.

Janssen y P. Kreder: se procedió a la retención de la Motocicleta Honda XR 125 cc ya que se puedo establecer que su conductor no poseía carnet de conducir, no llevaba la patente colocada y circulaba sin medidas de seguridad personal.

Belgrano y Pringles: Durante el patrullaje se procedió al chequeo de la motocicleta y su conductor, procediéndose al secuestro de la motocicleta Appia, por incumplir con las reglamentaciones vigentes, ya que no contaba el conductor con Licencia de conducir, ni seguro en el rodado como tampoco casco de seguridad.

Moreno y 3 de Febrero: Fue identificado un joven de 19 años el cual circulaba en una motocicleta Yamaha 110 cc sin dominio visible, quien además no portaba la tarjeta identificatoria del rodado, no contaba con Licencia de conducir y no llevaba colocado el casco de seguridad.

Imágenes archivo