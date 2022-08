En pocos días comenzaría la transformación de Ruta 70 en Ruta Segura

El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, confirmó que tras la firma del contrato de adjudicación, en pocos días más comenzará la obra para transformar la Ruta 70 en Ruta Segura entre Circunvalación Oeste y Rafaela. Fue adjudicada a una UTE de tres empresas.

En diálogo con la CSC Radio, Ceschi infirmó que “el lunes se firmó el contrato y ya está habilitada la empresa para el inicio de la obra” y explicitó que “como sucede con obras de esta magnitud, primero hay que conseguir los recursos, tomar la decisión, confeccionar los pliegos y hacer la licitación, luego de eso viene todo el trabajo de la comisión de preadjudicación, y como la adjudicación se otorgó a una UTE formada por tres empresas todo se hace un poco más lento por la solicitud de documentación y demás, pero tras la firma del contrato está todo OK para dar comienzo a la obra y las empresas ya están en la búsqueda de los lugares para instalar los obradores”.

En ese marco, afirmó: “Tanto nosotros como las empresas estamos apurados para que se comience por una cuestión de los costos y demás, y obviamente también todos los vecinos de la ciudad y de la región que van a ser beneficiados con esta obra”.

Remarcó que la obra “realmente cambia todo” y admitió que “la única dificultad que hay en el toda la traza de la ruta es en el cruce de Esperanza porque no hay mucho espacio, pero sí se harán cuatro carriles en la salida de la ruta 6, hacia el lado de Franck, lo que va a descomprimir un montón el tránsito, y el cruce de la 70 sobre la ciudad está así desde su nacimiento y no hay mucho margen pero de todas formas se hará un trabajo que va a mejorar lo existente, pero no se pueden hacer milagros por una cuestión de espacio”.

Mencionó que “va a agilizar el tránsito, será un poquito más lento en el cruce de Esperanza pero se recuperará con todo lo demás que se hará en Humboldt, en Nuevo Torino si bien está la rotonda habrá un tramo de cuatro carriles, desde Bella Italia hasta Rafaela también hay cuatro carriles” con lo cual señaló que “si bien no es una autopista, es Ruta Segura que pasa a ser algo importante y que da mayor seguridad al tránsito”.

En referencia al proceso de licitación, el funcionario provincial explicó que “la ley permite hacer licitación de obras con proyecto propio o con proyectos de las empresas, y en Vialidad tenemos la Dirección de Estudios y Proyectos que trabaja muy bien pero está desbordada de trabajo, porque tenemos más de 46 obras en toda la provincia y seguimos haciendo proyectos para futura obras, y en este caso hacer un proyecto de estas características quizás nos hubiese llevado cinco o seis meses a nosotros, mientras que las empresas interesadas lo pueden desarrollar en 20 días, y por eso por una cuestión de agilidad es lo que estamos implementando”.

Puntualizó asimismo que “el plazo de ejecución es de 12 meses, porque si bien es una obra inmensa son tres empresas que pueden tener varios frentes de obra en simultaneo, porque la característica de la obra también lo permite. La idea es que se haga lo más rápido posible, por los costos, la inflación y un montón de cosas más por eso tratamos de que las obras se cumplan en los plazos establecidos e incluso algunas se terminen antes”.

Confirmó que la obra “comprende desagües, señalización e incluso permite agregar algunas cosas que se pudieran haber escapado, como las dársenas para tamberos que pudieran faltar en algún lugar”. “Es un proyecto que contempla todo, un proyecto muy interesante que va a cambiar totalmente la circulación en esa región”, definió.

Por último, resaltó que “se están desarrollando otros dos proyectos más para otros lugares de la provincia, porque si bien sabemos del estado de las rutas, que hay que hacer bacheos y repavimentaciones, pero tratamos de hacer cosas nuevas también porque si no nos pasamos la vida tapando pozos y no se avanza con estas obras que ya deberían estar hechas desde hace tiempo porque el crecimiento de la región, el crecimiento del parque automotor y de camiones es impresionante y seguimos teniendo las mismas rutas de hace 50 años”.