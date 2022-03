En plena temporada de cosecha advierten problemas de abastecimiento de gasoil

Desde la Federación de Expendedores de Naftas del Interior dicen que el combustible que se produce en el país no alcanza para satisfacer la demanda y la importación se demora.

“Hay problemas con el abastecimiento de gasoil en la provincia. No se nota tanto en Rosario y en las grandes ciudades, pero sí en el interior. Todas las estaciones de servicio del país están recibiendo el gasoil en forma cuotificada”, reveló este lunes Alberto Boz, presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior (Faeni).

“Si el Estado nacional no sale rápidamente a compensar las importaciones del gasoil el sector agropecuario estará con graves problemas”, advirtió el referente de los estacioneros.

En declaraciones realizadas a LT8 Rosario, el empresario señaló que “el gasoil que se produce en el país no alcanza para el consumo que se requiere en este momento con un pico de demanda por el levantamiento de la cosecha y el transporte de granos a puertos. En estos dos últimos años no nos dábamos cuenta porque el campo trabajó tranqueras adentro, no había consumo en general y no teníamos los picos de demanda que vamos a tener ahora”.

“Recién se está llegando a volúmenes de pre pandemia, y el gasoil no alcanza y las empresas petroleras tienen que salir a importar combustible. Lógicamente, el desfasaje de precios que hay entre el precio interno y el internacional hace que las petroleras no importen a menos que, de la mano del estado nacional, se compense esa diferencia de precios”, precisó el referente de los estacioneros del interior del país.

Al ser consultado sobre cuánto gasoil está faltando para tener idea del escenario de escasez, Boz respondió: “Todas las petroleras importan entre un 20 y 30% de gasoil. Pero cuando tenemos esta demanda histórica por la cosecha se importa de esta manera. El faltante es importante. Había momentos en que se importaba gasoil y los consumidores no nos dábamos cuenta. Ahora hay un desfasaje de precios importante y las importaciones se demoran”.

“El mundo está demandando más petróleo para reemplazar lo que Rusia volcaba al mercado. Rusia es el principal exportador de crudo del mundo. Es el segundo productor y el primer exportador. Hay que reemplazar ese petróleo”, subrayó Boz.

En ese sentido, el presidente de la Faeni consideró que en ese contexto “Si el Estado nacional no sale rápidamente a compensar las importaciones del gasoil, el sector agropecuario estará con graves problemas. Y eso va a incidir en la grilla de precios. Por eso hace falta una mano del gobierno nacional para dar una solución rápida”.