En plena pandemia asume Martorano como ministra de Salud

Prácticamente desde el inicio de la pandemia Parola se corrió a un costado y Martorano pasó a ocupar un rol público que le correspondía al ministro. La entonces secretaria de Salud no solo brindaba la mayoría de los reportes epidemiológicos con los casos confirmados de Covid-19 en la provincia, si no que empezó de forma paulatina a tomar el vínculo con Nación y las recorridas públicas en inauguraciones de infraestructura o en los anuncios de implementación de programas como el DetectAr.

You may also like