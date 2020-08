En medio de la cuarentena, Candela Vargas presenta “Brava Mujer”, su nuevo tema

La cantante esperancina Candela Vargas contó detalles de la nueva producción que, según admitió “fue el más grande desafío que tuve”.

En diálogo con la CSC Radio, Vargas contó que “a la canción la escuché en España cuando estuvimos en vivo, subió una señora a cantar en el escenario con una presencia maravillosa, una mantilla española y un abanico y me sorprendió con una zamba argentina que me dejó maravillada”.

Relató que luego cuando hablaron, la mujer resultó ser Luna María quien le dijo que era la autora de la zamba y le pidió hacer su interpretación del tema. “Es la historia de esta brava mujer, y muchas mujeres se sentirán identificadas, y cuenta que ella esperaba a su esposo al lado de un faro en su juventud cuando él se embarcaba en los barcos pesqueros, y al extrañarlo pensaba que debía esperarlo”, comentó.

Respecto de su producción, Vargas señaló: “En esta cuarentena quise darle un toque de cuarentena y ver cómo hacemos para filmar un video en cuarentena y desde casa”. “Lo disfruté muchísimo y todas estas grandes obras que vamos creando son idea de Eli Martínez de Grande Producciones, que me va llevando a un marco cada vez más difícil porque cada vez es más exigente y yo que no tengo nada de actoral, va sacando cosas maravillosas en esta cuarentena”, destacó.

Admitió que “la producción se trató de sacar cosas a una persona que no tiene un estudio de actuación y al ver el producto final me encantó porque me costó mucho hacer este video, y hasta en un momento me cohibí porque pensaba que no podía hacerlo; realmente fue un gran desafío, uno de los más grandes desafíos que tuve”.

Invitó “a la gente a ver el video a través de YouTube, a suscribirse al canal Candela Vargas Oficial porque es la única forma que hoy nos pueden acompañar y cobijar a los artistas que somos los últimos que vamos a volver al ruedo”. De todos modos, se manifestó “con fe de que todo va a pasar pronto y por eso seguiremos haciendo estas cosas para acompañarlos”.

Por último, anunció que «en una semana a 15 días estará el lanzamiento de una canción que no tiene nada que ver con el folclore y que espero que guste mucho, es algo que le va a movilizar el corazón a todos».