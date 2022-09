En Las Colonias Amsafe vota entre dos mociones

Tras dos reuniones departamentales realizadas en San Carlos Centro y La Pelada el gremio de docentes estatales definió las dos propuestas con las cuales los docentes votan desde ayer en las escuelas.

La asamblea provincial se realizará este viernes para definir si los docentes santafesinos aceptan o no la propuesta del gobernador de mejora salarial de un 77% anual con revisión en diciembre.

«En este momento sinceramente en las escuelas no se está discutiendo la propuesta del gobierno, lo que se esta discutiendo en las escuelas es la forma que intenta el gobierno de solucionar el conflicto, que es ponernos entre la espada y la pared. Definir si rechazamos la propuesta, nos descuentan más de un tercio de nuestro salario y no percibimos ningún aumento; y si aceptamos no hay descuento y sube el sueldo» dijo Rodrigo Alonso, Secretario General de AMSAFE.

En Las Colonias tras dos reuniones con delegados y docentes realizadas en San Carlos Centro y La Pelada se definieron dos mociones para votar desde este miércoles en las escuelas:

Moción 1: Aceptar la propuesta del gobierno en disconformidad exigiendo su mejora, declarándose en estado de alerta y movilización.

Moción 2: Rechazar la propuesta con dos paros de 48 horas en las próximas dos semanas.

Cabe destacar que si los docentes no aceptan la propuesta el gobierno concretaría el descuento de los días de paro del mes de agosto.