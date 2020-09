En la web de la provincia se podrán consultar los resultados de los hisopados

“Las opciones que pueden aparecer es que sea detectable (positivo) o no detectable (negativo) y dentro de ese mismo informe se le brindará al usuario toda la normativa correspondiente que deberá seguir a partir del resultado que obtuvo. Si es contacto estrecho, si debe conservar o no los 14 días de aislamiento; y si es positivo, cuales son los medidas que debe tomar la persona hasta que sea llamada por el equipo territorial para su seguimiento”, detalló el funcionario.

