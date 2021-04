En la sesión de este lunes el Concejo Municipal aprobaría la creación de la Vecinal Centro

Entre los temas con dictámenes de comisión para ser considerados esta mañana está la creación de la Vecinal Centro. La sesión se realizará desde las 9:30 tras el aislamiento forzado de la mayoría de los concejales por el contagio covid de uno de sus integrantes.

Aquí el temario a abordar durante esta jornada:

Orden del Día 19/04/2021

I) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

II) ASUNTOS ENTRADOS:

a) Nota de los Sres. Concejales al Sr. Presidente, solicitando varíe el día y la hora de la Sesión Ordinaria correspondiente al 15/04/21 a las 9:00, realizándose esta el 19/04/21 a las 9:30.

b) Nota del Sr. Presidente, convocando a Sesión Ordinaria para el día 19/04/21 a las 9:30.

1) Expte. Nº 255373-M-21 Martínez Norma Andrea -Concejal- solicita reductores de velocidad en calle Belgrano, entre calles Bosch y Denner.

2) Expte. Nº 255601-B-21 Bonvin Guillermo Javier- Concejal-, Puig Mariano- Concejal-, solicitan se controle presencia de perros en la vía pública.

3) Expte. Nº 112005-O-04 Dirección de Obras Públicas Municipales, solicita/n autorización para realizar el Plano de Mensura de la propiedad identificada como Manzana 38 de la Concesión 7 Centro, para iniciar los trámites para la adquisición de domino a nombre de la Municipalidad de Esperanza, y Adjto. Nº 208764-I-14 Instituto Municipal del Hábitat -INMUHA-, solicita regularización dominial de la Manzana Nº 38, ubicada entre calles Simón de Iriondo, Sarmiento, San Jerónimo y Las Tunas.

4) Expte. Nº 255800-M-21 Martínez Norma Andrea -Concejal- solicita se analice sentido de circulación en calle Pje. Sargento Cabral, entre Av. Colonizadores y Castelli.

5) Expte. Nº 255239-M-21 Martínez Norma Andrea -Concejal- solicita mantenimiento general en el Cementerio Municipal e informe respecto a disponibilidad actual de lotes, panteones y nichos en el mismo.

6) Expte. Nº 255849-M-21 Martínez Norma Andrea -Concejal- solicita doble sentido de circulación de calle Brown, entre Alvear y Balcarce, concientización de uso de ciclovía, cumplimiento de Minuta de Comunicación Nº 551 y colocación progresiva de semáforos con temporizador en avenidas principales de la ciudad.

7) Expte. Nº 255560-C-21 Dirección de Contaduría, eleva Ejecuciones Presupuestarias de Gastos, Febrero 2021.

8) Expte. Nº 227223-G-16 Secretaría de Gobierno, solicita inscripción de primer dominio a nombre de la Municipalidad de Esperanza, inmueble sito en Concesión 01 Centro, Manzana 7, Parcela 4, y Adjto. Nº 227222-G-16 Secretaría de Gobierno, solicita inscripción de primer dominio a nombre de la Municipalidad de Esperanza, inmueble sito en Concesión 01 Centro, Manzana 7, Parcela 3.

9) Expte. Nº 255013-E-21 Engler Aldo Juan, Engler Abel Iván, Girolimeto Hugo Enrique, Guala Guillermo, solicitan aprobación de proyecto de infraestructura eléctrica en predio ubicado al Este de Ruta Provincial Nº 6, Km 63 + 350 m.

10) Expte. Nº 255969-M-21 Müller Rodrigo Abelardo -Concejal-, solicita reductores de velocidad en calle J.J. Paso al 1000.

11) Expte. Nº 255927-C-21 Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza, Resolución Nº 933: “Dispónese que el D.E.M. de cumplimiento a la Minuta de Comunicación Nº 551- Implementación de medidas de seguridad vial en horarios de entrada y salida de alumnos en establecimientos educativos…”.

12) Expte. Nº 255646-M-21 Martínez Norma Andrea -Concejal-, solicita se gestione ante el Gobierno Provincial, reapertura y aumento de ración diaria en comedores escolares.

13) Expte. Nº 256030-B-21 Bonvin Guillermo Javier -Concejal- y Puig Mariano -Concejal-, solicitan reductores de velocidad en calle Janssen, entre 9 de Julio y López y Planes.

14) Expte. Nº 256031-B-21 Bonvin Guillermo Javier -Concejal- y Puig Mariano -Concejal-, solicita reductores de velocidad en calle J.J. Paso, entre López y Planes y Dr. Gálvez.

15) Expte. Nº 255244-B-21 Bonvin Guillermo Javier -Concejal- y Puig Mariano -Concejal-, solicitan se transforme en Plaza el terreno dominio Municipal ubicado en calle Saavedra Lamas entre Güemes y Avellaneda.

16) Expte. Nº 256263-E-21 Esperanza Servicios S.A.P.E.M., solicita designación de representantes para participar en Asamblea General Ordinaria y postulantes a ocupar cargos en Directorio.

17) Expte. Nº 256256-C-21 Dirección de Contaduría, eleva Ejecución Presupuestaria de Gastos, Recursos, Activos, Pasivos y Planta de Personal Municipal Año 2020.

18) Expte. Nº 256264-E-21 Esperanza Servicios S.A.P.E.M., solicita designación de personas a ocupar cargos en Comisión Fiscalizadora.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita Reductores de Velocidad en Avenida Rafaela.

2) De Graciela M. Breques y Miguel Ángel Vargas, Presidente y Secretario del Partido Nuevo, en la que ajuntan copias de dos proyectos de Ordenanza, los cuales hacen mención a la “Reducción y nueva fórmula de cálculo en los haberes de la planta Política Municipal” y a la “contención respecto al gasto en personal” en forma transitoria y excepcional.

3) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan reductores de velocidad en calle J. J. Paso, entre López y Planes y Dr. Gálvez.

4) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan reductores de velocidad en calle Janssen, entre 9 de Julio y López y Planes.

5) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan reparación de luminarias en parque ubicado en intersección de calles Hohenfels y Avellaneda, y reemplazo de canasto de basura.

6) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan se delimite un espacio como “canchita de fútbol” en Plaza Alemania, ubicada entre calles Maradona, Italia, López y Planes y Dr. Gálvez, y se incorporen juegos para la primera infancia.

7) De la Diputada Provincial, C.P.N. Jimena Senn, en la que remite copia del Proyecto de Ley Nº 42339 presentado ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por medio del cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la implementación de lactarios en todas las reparticiones del sector público provincial, las cuales deberán contar con un ambiente digno, privado y acondicionado para que las mujeres en periodo de lactancia puedan amamantar cómodamente y/o extraer su leche materna.

8) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita reparación de calle Müller y Colombo, en su intersección con calle Misiones.

9) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita reductores de velocidad en calle Müller y Colombo, entre Chaco y Corrientes.

10) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita reparación del pavimento en calle Mitre, entre Berutti y 25 de Mayo, y poda de árboles en dicho sector.

11) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita copia del contrato de inicio de obra firmado entre el Municipio, la Cooperativa MAYCO y el Gobierno Nacional mediante del Programa UNOPS.

12) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita reposición de columna de alumbrado en calle Belgrano y 20 de Junio.

13) De Agrimensores de la ciudad de Esperanza, en la que solicitan una audiencia con el Concejo Municipal a fin de tratar la problemática inherente a la profesión de agrimensor que se les presenta con respecto al Municipio.

14) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita informe avance y estado de situación respecto a la unificación del 911 – Implementación del Sistema Tetra.

15) Del Sr. Juan Carlos Sanchéz, mediante la cual reitera proyecto presentado por el Sr. Sebastián Ranalletta y equipo Ref. creación de una Cooperativa de Trabajo de Recolectores Informales y Afines.

16) De los Representantes del Concejo Municipal, Lic. Andrea Voelkli y Abg. Nicolás Kinen, ante el Consejo de Administración del I.T.E.C. en la que remiten copia del Acta Nº 280 correspondiente a la reunión presencial que se efectuó el 15 de Marzo de 2021.

IV) PROYECTOS:

1) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que impone el nombre de Plaza “Aldo Emilio Tessio” a una Plaza de la Ciudad de Esperanza sin denominación aún, a determinar por el Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de las oficinas correspondientes. Además solicita a la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Santa Fe que analice la factibilidad de imponer el nombre “Aldo Emilio Tessio” a la Ruta Provincial Nº 6.

2) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que establece que para todos aquellos que tuvieran registradas alguna o algunas de las actividades que cuya realización siga estando prohibida o impedida de realizar al día de la sanción de la presente, debido al Decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Decreto Nº 297/20 y su prorroga Decreto Nº 125/21 de los beneficios establecidos en la presente Ordenanza. Los mismos beneficios se aplicaran para aquellas actividades que en virtud de restricciones dispuestas por protocolos locales, provinciales y/o nacionales se vean impedidos de realizar su actividad en forma económicamente sustentable. Establece asimismo la suspensión de Ejecuciones e Intimaciones de deudas de la Municipalidad de Esperanza y hasta el 30 de diciembre del año en curso, en procesos judiciales o extrajudiciales correspondientes a crédito proveniente de Tasa Municipal de Alumbrado, Barrido o Limpieza, Contribución de Mejoras de cualesquier obra municipal (Plan de Accesibilidad, Plan de Pavimento, Obra de Aguas, Cloacas, etc., siendo no taxativa la misma), cuyo titular deudor esté inscripto en las actividades objeto de la presente Ordenanza. Exceptúa también del Pago del Derecho de Registro e Inspección durante el año 2021, etc.

3) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que impone el nombre de Ingeniero GERARDO JUAN ANDREOLI al Edificio propiedad de Esperanza Servicios SAPEM S.A., sito en calle Dr. Gálvez 2057 de la ciudad de Esperanza.

4) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios necesarios para la finalización de obra del tubo de salida del Canal Sur de nuestra ciudad, así como el mantenimiento, la limpieza y extracción de forestación que impiden el correcto funcionamiento de dicho Canal.

5) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que declara por parte del Concejo Municipal de Esperanza su más enérgico repudio ante la agresión sufrida por el Diputado Fernando Iglesias en el hemiciclo del Recinto, por parte de un legislador del Frente de Todos, mientras se desarrollaba la Sesión que finalmente dio media sanción al proyecto de Ley de modificación del Impuesto a las Ganancias.

6) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de INTERÉS DEL CONCEJO MUNICIPAL, el proyecto de “Ocupaciones Humanas durante el Holoceno Tardío en el centro de la provincia de Santa Fe llevado a cabo en los Departamentos Las Colonias y Norte del Departamento San Jerónimo” llevado a cabo por la Dra. Paula E. Galligani y el Lic. Fernando Balducci, asimismo declara de INTERÉS DEL CONCEJO MUNICIPAL los trámites llevados a cabo por la Dra. Paula E. Galligani y el Lic. Fernando Balducci ante el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” para la recuperación de la “Entidad Cultural Esperanza”.

7) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentada por el Concejo en Pleno, que declara de INTERÉS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA el Aniversario Nº 60 de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), dependientes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

8) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Concejo, si desde el Liceo Municipal “José Pedroni” se dictan clases y/o talleres en los barrios de la ciudad, detallando cuales. Asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la descentralización de áreas curriculares del Liceo Municipal “José Pedroni” y su emplazamiento en distintos barrios que, previa encuesta con los vecinos, resultaren de interés para los habitantes del sector.

9) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que declara Patrimonio Histórico y Artístico de la ciudad de Esperanza, las obras que han sido realizadas por la reconocida Artista Plástica Esperancina Eva Erni Borla y que hoy se encuentran situadas en el cantero central de calle 100- Avenida Los Colonizadores.

10) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que crea el Régimen de Participación Cultural (Mecenazgo) de la Ciudad de Esperanza, destinado a estimular e incentivar la participación privada para el financiamiento de proyectos culturales.

11) De DECRETO, presentado por el Concejo en Pleno, que dispone la donación de los sanitarios retirados del baño ubicado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a la Asociación Civil Club de Volantes de Esperanza.

12) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, para que por intermedio del organismo que corresponda, proceda a proveer e instalar un sistema informático que permita la digitalización del catastro del Cementerio Municipal de Esperanza, asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que luego de realizar la informatización, proceda a colgar vía web los distintos recorridos y puntos de importancia histórica dentro del Cementerio Municipal de Esperanza.

13) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, para que por intermedio del área que corresponda ANALICE LA FACTIBILIDAD para la creación de un espacio destinado para mujeres en período de lactancia en el palacio Municipal o cercano al mismo.

14) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, eleve informe a este Cuerpo respecto a la Ordenanza Nº 3763/13 que crea el Registro Dispositivos de Alerta para Mujeres Agredidas (D.A.M.A.) en el ámbito de la Ciudad de Esperanza y que establece la entrega de los mismos, asimismo que informe respecto a las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al Art. 5) de la citada Ordenanza.

15) De RESOLUCIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal gestione a través de los programas “Puntos Violetas” y/o “Programa Acompañar”, la compra de Botones antipánico, para dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 3763/13 que en su Art. 3) establece que el Departamento Ejecutivo Municipal entregará en forma gratuita, por el plazo que dure las medidas de protección judicial o por el término que determine el Juez actuante, un dispositivo de botón antipánico con conexión directa al 911.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 249197-R-19 Rey Daniel Alcides, solicita aprobación de Proyecto, Computo y Presupuesto para realizar electrificación de loteo ubicado entre calles Iturraspe, Saavedra, Crespo, Lavalle y Gral. Paz, propiedad de Remigio Enrique Engler.

2) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 253394-S-20 Ingeniero en construcciones Schmittendorf Eduardo Carlos, solicita aprobación de proyecto para la ejecución de las obras “Ampliaciones de las redes de agua potable y cloacas”, a realizarse en propiedad de la Empresa SADESA S.A. ubicadas entre las calles 72- Alem al Norte, 105- Rivadavia al Oeste, 74- Aristóbulo del Valle al Sur y 109- Rodríguez Peña al Este.

3) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, Ref. Solicitud del Presidente y Secretario de la Comisión Organizadora de la Vecinal Barrio Centro, Reconocimiento como Asoc. Vecinal Art. 8), Ord. Nº 4039/19.

4) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, Ref. Expte. Nº 254237-G-20 Geese Sergio Alberto, solicita se dictamine Ordenanza Municipal para ponderación del poeta José Pedroni y su radicación en la ciudad.

5) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, por mayoría, Ref. Proy. de MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que la Secretaría de Obras Públicas, por donde corresponda, vea la posibilidad de realizar una planificación estratégica que permita efectuar un “Plan General de Cuneteo y Reparación de las calles de tierra, ripio y ripio con cordón cuneta”.

6) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, por mayoría, Ref. Proy. de Minuta de Declaración, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, y por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Sr. Omar Perotti que reglamente de manera urgente la Ley Provincial Nº 13892, ley del cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes, del 12 de Noviembre de 2019.

7) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, por mayoría, Ref. Proy. de Minuta de Comunicación, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de la Universidad Nacional del Litoral o directamente a través de la Facultad de Veterinaria de dicha Institución, se gestione la celebración de un convenio con el Laboratorio de Ecología de Enfermedades (LEcEn), el cual forma parte del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), unidad ejecutora de doble dependencia UNL-CONICET, a fin de determinar las causas que provocan la mortalidad de los peces.