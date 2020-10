En la provincia los chicos volverían a las aulas de manera gradual en escuelas rurales

En una primera etapa de implementación de esta vuelta a clases presencial, Cantero dijo: «Será para un total de 50 escuelas y entre 800 o 900 alumnos diseminados en distintos departamentos del centro-norte cuyos maestros no se trasladen y sean de localidades o parajes que no hayan tenido casos positivos de Covid-19, donde los edificios sean seguros y tengan el recurso humano necesario para serlo. Además contarán con una propuesta pedagógica que ya tenemos elaborada».

You may also like