“En la lucha contra el dengue la responsabilidad de los vecinos es clave” aseguró Aldo Vega

Se realiza el control químico de manera periódica mediante fumigaciones en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de disminuir la densidad de población de mosquitos en su fase adulta, así como fumigaciones periódicas en instituciones, clubes, escuelas, edificios y dependencias públicas, entre otros. También se realiza el control biológico mediante la aplicación de biolarvicidas para control de larvas de mosquitos, en fuentes ornamentales y en espacios públicos donde se acumula agua. Es importante mencionar que el control de los mosquitos mediante fumigaciones no es una solución definitiva ni la más eficaz para eliminar a los mosquitos y prevenir las enfermedades que transmiten, ya que además de no reducir significativamente la población, pueden eliminarse otros insectos benéficos, sumado de otros inconvenientes. Siendo el descacharrado o eliminación de los sitios de cría los medios indispensables de prevención para un resultado satisfactorio.

“Así como contra el coronavirus se insiste en que quedarse en casa es la mejor manera de cuidarnos, en la lucha contra el dengue la mejor forma es el descacharrado en cada uno de los hogares, no es la fumigación la medida más eficaz lo mejor es no permitirle a los mosquitos dejar larvas que luego crecen y se convierten en vectores de transmisión” comenzó a explicar el Secretario de Servicios Públicos Aldo Vega.