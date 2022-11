En La City se juega otra fecha del clásico de los «sábados»

Desde las 14 horas se jugará la última fecha de las cayegoría «C», «D», «E» y «F» del torneo «The Factory». Además de la novena de la «A» y «B». Recordemos que ya hay dos campeones, La Pelota No se Mancha en la «F» y Táctico en la «E». Se viene un sábado tremendo.

Así se jugará:

CANCHA 1

LA RAMADA NUTRICION VS LOS TIGRES 15 HS

CULTURAL VS LA ORILLA 16 HS

SUPER DON OSCAR VS LAS LATAS 17 HS

CANCHA 2

PIZZERIA SAN ANTONIO VS ARGENTINOS SB 14 HS

EL 4 HABILITA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 15 HS

AGROVET VS CM ELECTRICIDAD 16 HS

LA TERMI VS LA RENOLETA 17 HS

CANCHA 3

EL DRAGON VS LOS TUBI 15 HS

PICO Y PALA VS LA MANUCHO 16 HS

BLEES ROPA URBANA VS GUSMA SA 17 HS

CANCHA 4

PANADERIA BRISA VS INTER DEL GORDO ALEGRE 14 HS

EL SELECCIONADO VS LA SCALONETA 15 HS

MANCHESTER LA CITY VS ALVIN PROYECTO 16 HS

ALL PIE VS JV MASAJES Y PELUQUERIA 17 HS

CANCHA 5

TACTICO VS SARA GOZA 14 HS

LA PELOTA NO SE MANCHA VS LA PUYERRE 15 HS

LA TRANQUERA VS CHS MECANICA 16 HS

PANADERIA DON JERONIMO VS LOS SIN NOMBRES 17 HS

CANCHA 6

TENIENTE DAN VS LOS MINIONS 14 HS

LA CENTRALETA VS EL TORNIQUETE 15 HS

LA VIOLA VS LA VAGANCIA 16 HS

EYE CORRALON VS HACHAZO FC 17 HS

CANCHA 7

NIUPI FC VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 14 HS

EGC VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS

LOS DISTINGUIDOS VS LOS JAGUARES 16 HS

EL DESCARTE VS MAFALDA COPIAS 17 HS

CANCHA 8

LA BANDA DEL TINO VS VH MUEBLES 14 HS

LG SENIOR VS LA SUB 21 15 HS

BARBERIA B&R VS LOS PIMIENTOS 16 HS

MIRADA DE ARTE VS INDIRECTO FC 17 HS

POSICIONES CATEGORÍA A