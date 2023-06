Este sábado los planteles femeninos del Club Atlético Alma Juniors recibieron a sus pares de Náutico El Quillá Amarillo por la primera fecha del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Las esperancinas ganaron en todas las categorías: 2 a 0 en Sub 12 y Sub 14, 7 a 1 en Sub 16, 5 a 0 en Sub 19, 1 a 0 en Reserva y 4 a 0 en Primera.

Previamente jugaron las infantiles de manera amistosa.