“En esta Navidad busquemos la paz y pidamos perdón”, reflexionó el padre Agüera

“Hay una incertidumbre acerca del futuro general como país y del futuro personal, por eso allí hay que tratar de hacer el mayor esfuerzo, no dejarnos ganar por el desaliento ni por el nerviosismo, para no convertirnos en agresivos con los demás. Hay mucho desaliento y nerviosismo y por eso tenemos que pedirle al Señor y trabajar cada uno por la paz interior y exterior”, analizó.

