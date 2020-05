El ministro Saín acordó con Meiners protocolizar el trabajo entre la policía y el centro de monitoreo

El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, se reunió en Esperanza con la intendenta Ana Meines, pocos días después de que el senador de Las Colonias, Rubén Pirola, planteara su disconformidad con el servicio de seguridad en Las Colonias y dejara trascender que había bajado la cantidad de policías en nuestro distrito.

En conferencia de prensa tras reunirse con Ana Meiners, Saín comentó que su visita a la ciudad “tuvo la intención de reactivar la Mesa de Coordinación Interinstitucional” y destacó “la importancia de la relación con intendentes” por considerar que “nuestras comunidades ya han tomado la decisión de que los gobiernos locales tengan responsabilidad en materia de gestión de seguridad pública, independientemente de que la ley marque que es responsabilidad del gobierno provincial”.

Por ello, recordó la creación “de un ámbito de coordinación en materia de trabajo” y puntualizó “cuáles son los problemas de Esperanza tanto en materia de delitos de calle, que son importantísimos en una comunidad tranquila y pacifica como Esperanza, como también problemas más complejos que ameritan que pongamos servicios de investigaciones”.

“En segundo lugar, coordinar las acciones conjuntas y tratar de darnos una estrategia más de mediano plazo para ver cómo podemos ir resolviendo los asuntos que atañen a la seguridad /inseguridad”, planteó.

Destacó el diálogo mantenido con Meiners en cuanto al cambio de la sociedad a lo largo de los años lo que “hay que acompañar con una gestión inteligente” y reconoció: “Hemos tenido un Estado quedado en materia de seguridad pública y nos encontramos con un sistema policial muy precarizado, al que tenemos que poner de pie porque es una pieza clave”.

No obstante, aclaró que “la policía no puede actuar sola y debe estar conducida políticamente, y para este gobierno el Ministerio de Seguridad es la instancia, y los grandes actores que son los grandes socios tienen que ser los gobiernos locales: los y las intendentes”.

En otro orden de cosas, dijo que “hay que ser muy duros” contra los efectivos policiales que cometen delitos y reconoció que “en Las Colonias encontramos un sistema de seguridad rural absolutamente devastado, y la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas no cuenta con los medios indispensables para hacer prevención”.

En cuanto a la posibilidad de sumar agentes, Saín se preguntó “quién dijo que la mayor cantidad de policías hace a la mayor seguridad, si hoy tenemos tecnología indispensable para las investigaciones”.

Asimismo, desmintió lo dicho por el senador Rubén Pirola en EDXD respecto a la disminución de agentes policiales en el Departamento: “No es cierto, contamos con la misma cantidad de personal con que contamos en diciembre; no se llevó ningún personal a ningún lado ni se desplegó gente fuera de Esperanza”. De todos modos, dijo que “en la medida en que tengamos más gente, se podrán agregar más” pero explicó que “en promedio están ingresando a la Policía de Santa Fe 400 o 500 personas porque no hay más capacidad de capacitación”.

“Lo que estamos haciendo en esta gestión es llevar el ISEP (Instituto de Seguridad Pública) que estaba en Rosario a Recreo, con una inversión de 88 millones de pesos, para que el año próximo se efectúe la incorporación de 2.000 candidatos y candidatas, porque en las últimas incorporaciones no sé por qué impronta machirula se decidió que solo ingresara el 30% de mujeres”, anunció.

Adelantó que “la idea es incorporar 2.000 policías por año y se van unos 1.000 policías en promedio general por año, por lo cual pensamos seriamente en reformular los años de actividad”. También criticó que “la policía de Santa Fe es administrativa, muchos se han ido de las calles a las oficinas y muchas de las horas extra que se pagan son de oficinistas”.

“Que un jefe de Policía diga que hay carencia de personal, primero que me dé un plan de seguridad, porque el número de policías deriva del plan que se arma y de las necesidades operacionales las que, a su vez surgen del problema criminal que existe”, apuntó. “Tenemos que enseñarle a la policía a trabajar, esta policía está muy atrasada conceptualmente”, opinó.

En ese marco, también cuestionó que “cuando llegamos a la gestión en diciembre descubrimos que el 30% de los móviles de la policía no estaban funcionando, gran parte de los móviles que se destinaron a la guardia rural del norte provincial son camionetas que necesitan un combustible especial que en el norte no hay y a los dos meses estaban con el motor roto. Estamos haciendo una inversión de 170 millones de pesos para reponer el 30% de vehículos que están fuera de servicio y se están armando las licitaciones con procedimientos abreviados para comprar motos y camionetas, y un sistema de armas que es un poco antiguo.

Por otra parte, sostuvo que “se habló de incorporar tecnología al Centro de Monitoreo para que esté vinculado con el sistema policial, porque si están separados no sirve”. “Si el Centro de Monitoreo o la llamada de emergencia del municipio cuando detecta un delito tiene que llamar a la Unidad Regional como cualquier ciudadano, estamos perdidos, estamos en el horno”, consideró.

El ministro de las ilusiones

Terminando la extensa conferencia de prensa, EDXD le consultó al ministro si le trajo algo a la intendenta en materia de anuncios, a lo que Meiners –quitándose el barbijo por segunda vez en la conferencia- contestó: “Ilusiones”, lo que provocó las risas de los presentes y la reacción de Saín.

– “Si ustedes creen que si yo les traigo dos patrulleros, ustedes van a pasar a ser la ciudad de Boston… Yo no soy candidato a diputado, no soy ministro candidato a diputado por ende no vengo acá a hacer campaña electoral. Lo que quiero es el bronce, no el oro. No vengo acá a hacer clientelismo político trayendo cosas; antes no lo hacían porque como eran de otro signo político, Esperanza estaba en un tercer escalón. No vengo acá porque somos compañeros del mismo partido, vengo acá porque es la intendenta que votó la ciudad de Esperanza”, explicó.