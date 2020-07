En Esperanza, Perotti dijo que “no hay fecha” para el retorno a clases presenciales

El gobernador Omar Perotti firmó convenios en Esperanza para dar apoyo económico a los clubes del Departamento y en ese marco se refirió a todos los temas de actualidad ante los medios presentes.

Consultado por la pandemia en el territorio santafesino, el gobernador sostuvo que “la provincia tiene situaciones muy dispares, en los últimos días hubo una elevación de la curva con la elevación de los casos en el Departamento Rosario lo que ha llevado a la suspensión de algunas actividades, como reuniones familiares y afectivas; y se siguen sumando algunas acciones de control adicional en el ingreso a la provincia”.

“Continúa el monitoreo día a día, porque esta es la fase más dura y hay que tener mayor cuidado, por eso habrá más testeos y por consecuencia habrá más casos para ir generando la detección y el aislamiento como medida de prevención”, refirió.

El regreso a clases y la realidad docente

Respecto del retorno a clases, sostuvo que la reunión con el gremio “tiene que ver con cómo preparamos los establecimientos educativos en el diálogo con los docentes, con el personal no docente y con sus gremios representativos, porque queremos que la infraestructura escolar esté preparada”. “Volver a clases no será abrir la puerta y que cada uno ingrese a su banco en el aula, con lo cual desde la adecuación de las instalaciones, revisar las instalaciones de cada escuela, ver el mantenimiento; pero además hay que prepararlas para las actividades a desarrollar para que resguarden la salud de niños, niñas y docentes”, señaló.

Aclaró que “hoy no hay una fecha (para el regreso) y sí hay una necesidad de estar preparados para cuando las condiciones de salud nos garanticen que no hay riesgo para la salud de nadie, sí se está analizando la alternativa de la ruralidad, en aquellos Departamentos donde no hubo casos y en aquella escuelas rurales donde el directo o docente vive en la misma escuela o en pueblos cerca en la misma área donde no ha habido casos”.

Consultada por la cuestión salarial que reclaman los gremios docentes, Perotti sostuvo que “es uno de los temas que se están planteando y seguramente se abordará porque todo se tiene que dialogar: lo salarial y no lo salarial”.

“Hay que dialogar en el contexto de qué posibilidades tiene la provincia para hacer frente a la pandemia y para asistir y estar cerca de cada sector. A nadie escapa que la actividad económica ha caído en lo nacional, en lo provincial y en lo municipal y eso significa que hay menos recursos. Con lo cual, con menos recursos hay que hacer frente a una realidad donde todos perdieron algo, y no se puede dejar de reconocer que hay una expectativa de mejora, de recuperar poder adquisitivo, y también de muchos sectores que nunca necesitaron del Estado pero que esta vez lo necesitan”, reflexionó.

Y agregó: “Pondremos lo mejor en lo que nos permia el diálogo y la posibilidad de asistir a cada sector de la provincia sabiendo que la prioridad es la salud y tratando de ser equitativos en este sfuerzo común que tenemos que hacer los santafesinos”.

Situación de Vicentin

Consultado al respecto, Perotti dijo que “lo que se ha plantado es una estrategia de salvar a la empresa dentro del marco del concurso; eso es lo que la provincia y la Nación quieren llevar adelante” y anunció que “en los próximos días habrá una nueva reunión con el juez del concurso”.

“Lo que planteamos en esa instancia es que la preocupación central es que una empresa de estas características pueda encontrar un plan de negocios, que hoy la administración propia de la empresa no está consiguiendo, y poder encontrar las condiciones de generar nuevamente confianza, sumar a los acreedores del concurso y entusiasmar al Estado nacional en el acompañamiento es la única alternativa”, explicitó.

Por último, opinó que “sin la presencia del Estado es muy difícil, y hasta diría imposible, que la empresa pueda retomar la actividad, resguardando los puestos de trabajo y resguardando el desenvolvimiento económico porque es un jugador importante para la actividad agrícola y agroindustrial no solo de la provincia de Santa Fe sino del país”.

