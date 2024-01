En Esperanza, Goity habló de “licencias sin control” y alto déficit en infraestructura escolar

El ministro de educación calificó de irresponsable al gobernador Omar Perotti por haber dado una paritaria que no se puede cumplir para que la pague un gobierno donde él no iba a estar. También se refirió al déficit de aprendizajes en los niños.

Durante su paso por Esperanza para entregar fondos a escuelas de la ciudad, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, detalló los objetivos de su gestión, reconoció un alto déficit de infraestructura, y habló de un nivel de ausentismo docente “muy por encima de la media y de lo razonable” y de la negociación paritaria.

Ante la prensa, el funcionario señaló que “es muy importante que estemos en enero convocados por un municipio para entregar asistencia para que las escuelas puedan tener las condiciones mínimas para funcionar. Esto es algo mucho más que material porque cuando hay nivel de compromiso con los aprendizajes y con las necesidades de cada establecimiento es muy importante y nos ayuda a cumplir nuestra función fundamental que son los aprendizajes de los chicos”.

En relación con la situación de la Escuela Normal, comentó que “ya está en curso un fondo de asistencia, que está en tramitación y hubo que actualizar el presupuesto que era de marzo –lo que habla de la mora con que se tramitan algunas necesidades- y por lo tanto saldría en el transcurso de la semana que viene”.

Por otra parte, en cuanto a la importancia de los aprendizajes, definió: “Todo lo que nosotros hacemos, los FAE, los salarios, la infraestructura, tiene sentido si, y solo si hay aprendizajes. La razón de ser del sistema educativo, de los docentes, de nosotros como funcionarios es que los chicos y las chicas aprendan en las escuelas, y cuando tenemos un déficit tan grande en cuestiones tan básicas como la lecto-escritura tenemos un llamado de atención y por eso hablamos de dos cuestiones: primero de calidad de aprendizajes –que es nuestra meta y nuestro objetivo- empezando por la lecto-escritura, siguiendo por la escuela secundaria y también trabajando fuertemente en la formación docente”.

Paritarias: Gobernador anterior irresponsable

En relación con la paritaria, dijo que “está en curso, la convocamos en la primer semana de enero y esto no es menor porque implica la vocación de este gobierno de asumir y tratar los temas para resolverlos, no dejarlos para adelante, patearlos o esconderlos. Por eso la convocamos en la primera semana del año porque sabemos que es un contexto muy difícil, difícil para todo el país en cuanto a los problemas económicos, que también tiene la provincia, y en ese marco estamos trabajando con las representaciones gremiales que lógicamente aspiran a lograr el mejor acuerdo y el mejor salario para sus docentes. En ese estado estamos hoy”.

Al respecto, aclaró que por el momento “no se pueden adelantar porcentajes porque va a estar ligado a la capacidad que tiene el Estado provincial de hacer frente. Si decimos un porcentaje vamos a estar irresponsablemente tirando un número, como hizo el gobernador anterior que irresponsablemente planteó un acuerdo salarial que sabía que no se podía cumplir y lo pateó para un gobierno en el cual sabía que él no iba a estar. Entonces nosotros vamos a ir siempre con la verdad y vamos a ser sinceros en lo que podemos dar y en lo que no podemos dar”.

Un montón de licencias sin control

En otro orden de temas afirmó que “el tema del ausentismo estuvo muchas veces escondido bajo la alfombra, nosotros no vamos a mirar para el costado cuando hay un sistema que no funciona y dentro de esa disfuncionalidad está el problema del nivel de reemplazos, que es un nivel que está muy por encima de la media y de lo razonable. Acá nadie dice que el docente no tenga sus derechos y que los mismos no sean garantizados por el Estado y que las licencias que corresponden sean dadas, pero creemos que hay un montón de licencias sin control o controles que no se hacen, y como cada licencia implica dinero, es un recurso que se necesita para hacer frente a la recomposición salarial, para que las escuelas estén en condiciones, para comprar material didáctico y para generar capacitación para poder enseñar y que los chicos puedan aprender”.

Déficit de infraestructura

Consultado por la paralización de obras educativas, reconoció: “Nos encontramos con una situación de un déficit infraestructural enorme, que está muy por encima de lo que debería ser. Durante cuatro años se sub-ejecutaron partidas para mantenimiento, entonces si encima que los recursos son escasos no los ejecutamos plenamente, eso lleva un problema de gestión y de la política. Ante eso, nosotros tenemos un objetivo: garantizar las condiciones mínimas para que ningún chico tenga que volver a casa porque no hay agua, porque los techos se llueven, porque los baños están colapsados o porque los vidrios están rotos. Nuestro primer objetivo es garantizar que no se pierda ni un solo día de clases y a partir de ahí construir una política sistemática de inversión que pueda mejorar la infraestructura escolar y ampliarla en función de la demanda de la población”.