En Esperanza, el aumento del pan se daría en las próximas semanas

El trigo se está comercializando en la plaza local a precio de exportación que es de 250 dólares y en los últimos días dirigentes nacionales relacionados al sector industrial panadero anunciaron aumentos de entre 10 y 15%.

Al respecto, en diálogo con la CSC Radio, el titular de Panadería “La Alianza”, Eduardo Capeletto, valoró que “la mayoría de los panaderos de Esperanza estamos muy unidos en cuanto al tema de precios” y afirmó que “si bien es un tema muy complejo, es seguro que el precio del pan no aumentará inmediatamente en Esperanza”. “Lo charlaremos y veremos en los próximos días, porque a nosotros los aumentos ya nos llegaron en la materia prima principal que es la harina, el combustible y en todos los insumos”, afirmó.

“Es una paradoja, estamos en una encrucijada en la cual no se sabe qué hacer: o prescindís ganancias o perdés ventas. Es muy complejo”, refirió pero señaló que “en Esperanza sucede que la gran mayoría de los panaderos se maneja con los almacenes y despensas, no tienen venta al público y se da el tire y afloje para ponernos todos de acuerdo”.

“Nadie quiere aumentar, no nos gusta, pero no se puede soportar los aumentos que traen los proveedores. Es muy difícil el tema y supongo que en los próximos días lo charlaremos porque también las ventas han caído mucho; no queremos aumentar porque sabemos que vendemos menos”, agregó uno de los referentes del sector en la ciudad.

Por otra parte, refirió que “otro tema importante es el de los empleados, que también tienen aumentos –que se merecen y deberían ganar más- pero la parte patronal no puede pagar más; el trabajo del panadero está muy venido abajo, no se consigue gente porque los sueldos no son de lo mejor y demás”.

“Hay mucha incertidumbre pero más allá de eso, aunque se trata de no subir estos días, estimo que la semana que viene o la otra, el pan que hoy está al público en 120 pesos, aumentará como mínimo 10 pesos más”, sentenció.

“Seguramente el aumento será en todos los productos, en algún momento, pero trataremos de que el aumento sea el menor posible”, concluyó.