En Esperanza, Cáritas recaudó más de 80.000 pesos en la colecta anual

En cuanto al resto de las actividades, aclaró que «dentro del ámbito de la Iglesia se pueden realizar con adultos y en grupos de no más de 30 personas por eso hay grupos que se comenzaron a reunir, no así la Catequesis, Scouts y Acción Católica que tienen niños».

En cuanto a la necesidad de asistencia en la ciudad, comentó que “en una de las Cáritas se redujo el número de la gente asistida lo que habla también de la honestidad de la gente que cuando no necesita, avisa que no va a buscar más el bolsón porque consiguió trabajo o porque tiene la tarjeta Alimentar”.