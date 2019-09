En Esperanza, AANE se sumará al reclamo por los derechos de las personas con discapacidad

“La situación es muy difícil porque estamos llegando a no poder actualizar los honorarios de los contratos que tenemos, que en lo que va del año aumento en un 10% para los profesionales y los salarios de los trabajadores aumentaron de acuerdo a la paritaria de Utedyc, más el bono de 5.000 pesos que dispuso el gobierno. No podremos pagar algo que no tenemos”, comentó.

Aunque aclaró que “se reciben aportes eventuales, pero no son suficientes porque tenemos un presupuesto muy importante ya que según la ley tenemos que contar con personal idóneo y cumplir gran cantidad de requisitos para poder funcionar, pero esos valores nos superan ampliamente porque las prestaciones que se nos abonan no han sido ajustadas”.