En el Día de las Personas con Discapacidad, AANE presentó el Calendario 2021

La presidenta de la Asociación de Ayuda a Niños Especiales (AANE), Graciela Breques, destacó la importancia de esta conmemoración. A diez años del primer calendario reconocieron a quienes iniciaron esta actividad con el grupo «Calidez de Vida». El Calendario 2021 ya se puede adquirir para colaborar con la institución.

En dialogo con la CSC Radio, Breques explicó que este 3 de diciembre “se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad porque es un día de concientización y de recordar que las personas con discapacidad tienen derechos, que hay una Convención Internacional de estos derechos que no siempre se cumplen y no todo el mundo conoce”.

“Que alguien me diga por qué no tendrían derechos como cualquier otra persona”, planteó y destacó que “los chicos con discapacidad son genuinos, no tienen maldad y eso hace que se comporten de una manera en que te quieren o no te quieren. No tienen compromisos y la sensibilidad está mucho más desarrollada en ellos que el habla, la visión o la lecto-escritura”.

“Es más lo que ellos nos enseñan a nosotros que lo que nosotros le podemos brindar a ellos, si somos capaces de verlo”, resumió.

Explicitó que en esta jornada “a nivel nacional se había programado por las dificultades económicas que están atravesando las instituciones a nivel nacional, y por eso desde AANE decidimos solidarizarnos con un comunicado junto a otras entidades de Santa Fe y Rosario, pero sin movilización porque no es lo adecuado en el contexto de la pandemia”.

“Nuestra lucha es permanente, constante, diaria. De a poco estamos volviendo a brindar todos los servicios, lo único que hoy no puede volver es la escuela pero el hogar nunca se cerró, el Centro de Día comenzó a funcionar el 24 de noviembre y el Taller Protegido tuvo un impasse a principios de la pandemia porque había que trabajar”, mencionó.

Sobre el funcionamiento de la Escuela, Breques explicó que “es una escuela de educación especial que pertenece a otro sector del Ministerio de Educación de la provincia que aún no autorizó la apertura porque hay otro tipo de protocolos ya que nuestra población es mucho más compleja de atender, aunque sí están requiriendo que las escuelas se abastezcan de todo lo necesario para poder después atender a los alumnos”. “Hay que ser pacientes porque tirarnos a la pileta in agua no es bueno para nadie. Hay que ser muy conscientes y cuidadosos, tenemos una población donde muchos son de alto riesgo, aunque no todos, y hay que tener cuidado”, apuntó.

Calendario 2021

La presentación oficial del Calendario 2021 se realizó con una pequeña conferencia de prensa en la sede de AANE. El costo del Calendario 2021 será de 250 pesos y ya puede ser adquirido en la sede de la institución y en comercios colaboradores.

En ese marco, hubo un reconocimiento a los pioneros de esta idea “que se desarrolla desde hace 10 años, que ha generado muchos recursos económicos y mucha conciencia”. Fueron distinguidos Marcia Benitez como promotora de la iniciativa de Calidez de Vida, el fotógrafo Gustavo Pomar y la diseñadora Verónica Blangini.

“La iniciativa siempre gustó y la gente responde bárbaro a la hora de adquirir el Calendario”, dijo Breques, quien destacó que “aunque se ven pocas caras responsables hay mucha gente colaborando, aportando ideas, trabajando en esto y es una gran alegría porque el trabajo en equipo da sus frutos”. “La gente que trabaja le pone onda y le pone garra porque tienen un gran sentido de pertenencia, tienen la camiseta de AANE puesta y eso es fundamental”, concluyó.