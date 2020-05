En el día de la hipertensión, recomiendan efectuar los controles necesarios

De todos modos, aclaró: “Esto no significa que no haya que tomar las medidas de prevención ante el Covid, pero hay que empezar a retomar algunos controles sin dejar en tener en cuenta que es necesario continuar manteniendo el distanciamiento social que impide el contagio masivo de Covid-19”.

No obstante, admitió que “como miembros de la Asociación de Cardiología de Santa Fe vemos con mucha preocupación la disminución de las consultas cardiológicas, y en general de las consultas médicas por enfermedades no trasmisibles como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades infecciosas dado que –con cierta lógica por la pandemia- la gente ha dejado de ir a los consultorios e instituciones médicas”.