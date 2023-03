En el Congreso, Perotti hizo un pedido a “todos los candidatos a Presidente”

El gobernador Omar Perotti reclamó que “en un año electoral, todos los candidatos a Presidente pudieran unificar una política común de cómo enfrentar el delito del narcotráfico, y fundamentalmente cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar; no pueden estar conviviendo detenidos por delitos comunes con los de delitos de narcotráfico, particularmente con los de alto perfil”.

El mandatario santafesino viajó desde Córdoba –donde asistió a una reunión de la Región Centro- a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para presenciar en Diputados el tratamiento del proyecto que fortalece la Justicia Federal de Santa Fe para enfrentar al narcotráfico, fundamentalmente en Rosario. “Es de alta importancia no solamente para mi provincia, sino para la Argentina toda”, señaló.

“En momentos de muchas tensiones y diferencias el trabajo de todos los legisladores de mi provincia, de todos los sectores políticos, posibilitó un proyecto común. Nos reunimos hace más de un año y a partir de iniciativas presentadas, el diputado (Roberto) Mirabella y otros comenzaron a trabajar para sumar. Cada uno aportó y puso lo mejor de sí. Es un hecho saliente de la política nacional”, resaltó el gobernador.

Asimismo, subrayó que “Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio, que hoy es el de la provincia de Santa Fe. Situaciones de este tipo no pueden tener el desarrollo que han tenido. Ninguna ciudad, ninguna provincia por sí sola puede enfrentar la magnitud del desarrollo de delitos de raigambre federal como es el narcotráfico y el lavado de dinero”.

Consultado por cómo evalúa la llegada de más gendarmes y creación de una delegación de la UIF, más la asistencia del cuerpo de Ingenieros del Ejército, señaló que “es un primer paso importante que esperábamos hace tiempo sucediera. Más fuerzas federales son imprescindibles para enfrentar un delito federal”.

“En la provincia de Santa Fe estamos con una transición en nuestra institución policial. Ustedes saben que hay casos resonantes de ex jefes presos en años anteriores. Es un problema estructural. La transición para generar una nueva institución policial es la que estamos transitando y necesitamos el aporte de la justicia federal. Necesitamos más efectivos, logística y tecnología”, afirmó PErotti.

Recordó a manera de ejemplo que la UIF sólo evaluaba casos en Rosario una vez cada año o dos. «Esto se va a poder hacer a diario. Es imprescindible para seguir la ruta del dinero de las acciones delictivas y tener un rastreo claro de esas fuentes de financiamiento».

Señaló además que tras un allanamiento ordenado por un juez, en los que se secuestraban celulares, éstos viajaban a Buenos Aires “y se demoraba seis meses para tener la información. En esas condiciones trabajó la justicia federal de Santa Fe hasta hace pocos días”.

Control en las cárceles

“Fue uno de los primeros pedidos que hicimos a Nación, que se haga un seguimiento desde allí. Lamentablemente no siempre fueron oídos estos planteos”, lamentó el gobernador y recordó que a pesar de la corroboración de fiscales sobre órdenes de narcotraficantes desde unidades penitenciarias federales –“la Procunar habla de 95% de los hechos”- había funcionarios (no los identificó) que descreían de esa circunstancia”.

“La Argentina tiene que tener nueva política penitenciaria. No es el mismo trato el que debe tener un detenido por narcotráfico que otro por delitos comunes. Esto tenemos que acordarlo todos”, señaló Perotti al reclamar un acuerdo de los candidatos presidenciales.

“Muchos funcionarios nos refregaban que era imposible haya comunicaciones porque no había celulares en las cárceles. Lo que aconteció en los últimos días dio por tierra definitivamente con esa creencia. Ojalá que no haya un solo funcionario más que vuelva a decir que no se puede establecer una comunicación desde las cárceles”, insistió.