En cuatro estadios de Esperanza se juegan los cuartos de final de Formativas LEF

Este sábado desde las 13 habrá partidos en San Lorenzo, Unión, Mitre y Defensores del Oeste. El único equipo de la ciudad que clasificó las cuatro categorías para esta instancia es Sportivo del Norte que jugará los cuatro partidos en San Lorenzo.

Aquí el cronograma de partidos en cada uno de los estadios:

Programación Divisiones Formativas Cuartos de Final sábado 01 de julio de 2023:

Apertura de Estadio: 12:00 horas

Cancha de San Lorenzo: Hora 13:00 –

8va División: Sportivo vs Libertad SJN (ventaja deportiva)

7ma División: Sportivo vs Atl. Pilar (ventaja deportiva)

6ta División: Sportivo vs Central SC (ventaja deportiva)

5ta División: Sportivo (ventaja deportiva) vs Argentino SC

Cancha de Atl. Unión: Hora 13:00 –

8va División: San Martin (ventaja deportiva) vs Central SC

7ma División: Alumni (ventaja deportiva) vs Libertad SJN Junior

6ta División: San Martin (ventaja deportiva) vs Santa Clara

5ta División: San Martin (ventaja deportiva) vs Unión Progresista

Cancha de Defensores del Oeste: Hora 13:00 –

8va División: Unión Progresista (ventaja deportiva) vs Dep. Elisa

7ma División: Libertad SJN vs Dep. Elisa (ventaja deportiva)

6ta División: Alumni (ventaja deportiva) vs Argentino Franck

5ta División: Libertad SJN (ventaja deportiva) vs Boca

Cancha de Bmé. Mitre: Hora 13:00 –

8va División: San Lorenzo vs Esperanza FC (ventaja deportiva)

7ma División: San Lorenzo (ventaja deportiva) vs Atl. Sarmiento

6ta División: Argentino López (ventaja deportiva) vs Atl. Sarmiento

5ta División: Atl. Franck (ventaja deportiva) vs AD Juventud

Costo de la Entradas Divisiones Formativas:

– Cuartos de Final $ 700 – (jubilados y pensionados $400 – abonan desde los 14 años.-)

– Semi Finales $800 – (jubilados y pensionados 50 % – abonan desde los 14 años.-)

Imagen archivo EDXD.- finales 2022.