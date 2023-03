Empresarios preocupados por la inseguridad: “Alguien tiene que resolver este problema”

El dirigente integrante de la comisión directiva del Centro de Industria, Comercio y Afines de Esperanza (CICAE), Gustavo Bisang, se refirió a la situación que vive el sector por reiterados hechos de inseguridad y lamentó la falta de respuestas de los responsables en la temática.

En dialogo con la CSC Radio, Bisang confirmó la preocupación existente por la ola de robos que sufren las empresas, industrias y en general los vecinos de la ciudad ante lo cual “se enviaron notas al fiscal de Las Colonias, al ministro de Seguridad, a la Intendencia y a la Policía que son los responsables de brindar seguridad pero también atender a la prevención de estos hechos y su posterior investigación”.

“Más allá de que no es un tema reciente y de que se han creado diversas comisiones para trabajar el tema de las cuales hemos participado desde el CICAE –hubo una comisión de Seguridad en el Cabildo, hubo reuniones con las vecinales, se creó el Consejo de Seguridad- pero aparecen en un momento y después se diluyen y no se termina solucionando el tema de fondo”, lamentó.

En ese marco, comentó que “hasta ahora el fiscal fue el único que nos atendió y después de la reunión la sensación que queda es de impotencia, de tener un sistema que no acompaña y que no protege, porque no hay recursos o los recursos están pero se utilizan en otras cosas”. “Tenemos recursos en la ciudad, tenemos monitoreo, policía, fiscal e infinidad de cosas pero todo esto no está funcionando coordinadamente, y cuando se piden explicaciones todos dan vueltas que no llegan a nada”, cuestionó.

En tanto, confirmó que “el lunes nos han convocado a una reunión con el jefe de Policía y la expectativa que tenemos es que vamos a escuchar un poco más de lo mismo: que se hacen cosas pero que no son suficientes, que los recursos no alcanzan, que los móviles están rotos, y todo se repite pero nunca encontramos al responsable de que esto se resuelva. Alguien tiene que resolver este problema y no somos nosotros”.

Además comentó que “desde la entidad se participó de una reunión que se hizo el miércoles en la cual aportamos ideas que se analizaron en la reunión con el fiscal y vamos a estar acompañando esa manifestación prevista para el 21 de marzo desde el lugar que tenemos y en representación de nuestros asociados que están muy preocupados por lo que está pasando, reclamando que se investigue y se encuentre a los responsables porque no son robos menores los que están sucediendo”.

Finalmente, advirtió que “la delincuencia siempre existió y siempre va a existir, se tiene que dar la sensación de seguridad, se tiene que saber que al delincuente le va a resultar difícil cometer el delito y que si lo hace, va a tener consecuencias porque si se sigue con esta idea de que no pasa nada, de que hay impunidad, le da un incentivo a quienes de otro lado a delinquir. Porque está pasando mucho esto de gente que viene de otro lado a robar y se va porque es muy fácil entrar y salir de la ciudad”.