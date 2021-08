Empleados públicos santafesinos vacunados con una dosis deben regresar a la presencialidad

Lo confirmó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Actualmente, un 30 % del personal sigue trabajando de manera remota. Qué pasa con los no vacunados.

(El Litoral) – El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, confirmó que se trabaja para que todos los agentes del Estado que cuenten al menos con una dosis de vacuna Covid retomen la modalidad presencial en sus tareas. Hasta ahora, un 30 % continúa desempeñándose de manera remota.

«Ya hay un proceso por el cual se comenzó con la convocatoria: algunas áreas lo dispusieron por resolución, como el ministerio de Gobierno, el de Salud, Seguridad. Ahora hay una disposición general para que los agentes vacunados con una dosis, luego de transcurridos 14 días de la inoculación, puedan ser convocados por cada una de las jurisdicciones a la presencialidad en la órbita de sus trabajos», sostuvo Pusineri este jueves, en diálogo con la prensa.

– ¿Se puede negar el trabajador a volver en forma presencial? – se le preguntó al ministro.

– No existe ninguna posibilidad de que se niegue, porque se estaría incurriendo en una falta administrativa. La disposición es general para todas las jurisdicciones. Depende también de la organización de cada una de ellas.

– ¿Qué pasa con aquellos que no se han querido vacunar y no manifestaron su voluntad en el registro?

– El hecho de que no se haya vacunado no es óbice para que pueda ser convocado también a la presencialidad. Aún cuando un trabajador no esté vacunado y siempre y cuando se respeten las condiciones de que no se ponga en riesgo al resto del personal o a los directivos de cada área puede ser convocado al trabajo presencial.

– ¿Qué porcentaje de empleados públicos están trabajando remoto?

– Hay una estimación que tenemos hecha, porque ha habido convocatorias e incorporaciones en todo este tiempo. Creo que más del 70 % está con trabajo presencial. Está quedando un remanente de alrededor del 30 % que, de acuerdo a las posibilidades y necesidades que existan en cada jurisdicción respecto de que el trabajo se realice efectivamente presencial, se irán incorporando.

– Con respecto a la presencialidad en las escuelas, ¿está la posibilidad de que vuelvan los chicos a clase 100 por ciento?

– Si, es una de las cuestiones que está en la agenda, en la medida que podamos avanzar con presencialidad cada vez mayor lo vamos a ir haciendo y es una de las primeras medidas que está en la agenda.

– ¿Qué esquema se piensa? ¿Para todos los niveles, para determinados departamentos? ¿Sería gradual, general?

– Hasta el momento se fue implementando gradualmente. Se va a seguir en ese camino y en la medida que se pueda hacer sin violentar ninguna normativa, se lo va a llevar adelante. Todas las posibilidades están en análisis. Hay una decisión que corresponde a la provincia y hay protocolos acordados en el consejo Federal de Educación, que también hay que ir mirando y adecuando. En la medida en que la cuestión sanitaria avance y no tengamos sobresaltos con ninguna de estas nuevas cepas, la idea es avanzar.

– ¿La extensión horaria respecto a comercios, restaurantes y bares? ¿Se trabaja en eso?

– Para este viernes lo que está en agenda es lo que anunció el gobernador, que es duplicar el número de participantes en reuniones sociales. Se está viendo una posibilidad de algún público en competencias deportivas, que es un planteo que se viene haciendo. En cuanto a alguna extensión horaria, por ahora lo que se está conversando es en supermercados, que van hasta las 19, para ver si se puede introducir alguna modificación. Esto es lo que tenemos en agenda. Hay un conjunto de pedidos. La idea es paulatinamente ir flexibilizando: se toman medidas, se analizan a los 15 días y si funcionan se avanza.