Emergencia social, en salud y educación en la provincia de Santa Fe

El trabajo en comisiones del Senado y reuniones con funcionarios de la Casa Gris ampliaron el alcance del mensaje que arribó la semana pasada. La norma abre en tres ministerios la posibilidad de agilizar compras, mediante convocatorias directas, sin licitar ante la crisis económica y ausencia de precios.

Hubo unanimidad en ambas Cámaras, con apenas dos abstenciones en Diputados. El consenso se construyó a partir del trabajo en comisiones del Senado y se consiguió el apoyo de la oposición en una reunión de la que participaron representantes de tres Ministerios. Con esas instancias de negociación y diálogo se acordó que el mensaje del Ejecutivo que solo declaraba la emergencia social se extendiera también a las áreas de salud y educación.

Desde temprano se vio en los pasillos de la Cámara alta, con diputados que se sumaban a esos encuentros, a las ministras de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; de Salud, Silvia Ciancio; y en representación del Ministerio de Educación, su secretaria del área Carolina Piedrabuena.

Todos los discursos en la Cámara alta, donde se maduró el tema, subrayaron los esfuerzos para el acuerdo y destacaron que hay datos objetivos para la declaración de la emergencia que desobliga a los funcionarios a cumplir con la legislación respecto de las convocatorias a licitaciones que exigen plazos que la realidad económica y la falta de precios tornan inconvenientes. Habrá compras directas más allá del límite de lo hasta aquí permitido.

La semana pasada se aprobaron normas para la emergencia en materia hídrica y en Seguridad; ahora a la emergencia social se la agregaron salud y educación.

El oficialismo procuró con los contactos con las ministras ofrecerles a los integrantes de la oposición la posibilidad de la unanimidad que –hasta aquí- se repite en el hemiciclo de 19 bancas. En nombre de los 5 justicialistas de la oposición, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) expresó que el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y el titular de la bancad radical, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), así como la vicegobernadora Gisela Scaglia se ocuparon de acordar las reuniones con las representantes del Ejecutivo. El presidente del bloque peronista destacó que se brindan herramientas especiales «ante meses que sabemos que serán muy difíciles».

De inmediato, Borla, por la mayoría, agradeció los apoyos del justicialismo y de Unite y agregó que la unanimidad es valorada por el oficialismo. Explicó que hay en el caso de Educación una emergencia que más se vincula con los resultados educativos que con su infraestructura, y advirtió que en materia de Salud son necesarias 150 nuevas ambulancias para poner en condiciones el parque existente.

Debate

También por Unidos para Cambiar Santa Fe, Ciro Seisas (Creo-Rosario) dijo que las leyes aprobadas otorgan seguridad en medio de un clima de incertidumbre grave a nivel nacional. Manifestó que «en la Dirección de la Niñez de Rosario» ha existido en la gestión anterior un «ocultamiento» respecto de situación de las infancias y para graficar el «Estado ausente» que ha «padecido» esa ciudad aseguró que los directores de las escuelas, con sus nombres y apellidos eran obligados a efectuar en persona las denuncias por hechos violentos con los riesgos que ello implicaba.

También vaticinó un aumento de la demanda en salud pública (también provista por el municipio del sur) si se concretan los cambios que el DNU del Presidente Javier Milei pretende llevar a cabo al quitarle topes a los servicios de Salud privada. En una crítica en la misma dirección aseguró que «de la crisis no se puede salir a los empujones sino con diálogo».

Esteban Motta (UCR-San Martín) aseguró que se trata de construir un Estado que dé respuestas y Germán Giacomino (UCR-Constitución) advirtió con cifras que la escuela no consigue educar en demasiados casos. Germán Baumgartner (UCR-Garay) alertó como médico que la desatención del sistema de salud endeudó a las comisiones de los Samco con gastos que no les correspondía cubrir. Expresó que como su par también medico Hugo Sosa (PJ-Vera) desde la Comisión de Salud trabajarán en conjunto con ese Ministerio. Michlig expuso la brecha entre los resultados educativos en los sectores más vulnerables y los que mejor están económicamente. Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) elogió el «compromiso» que notó en los funcionarios del gobierno de otro partido político, dijo que «con respeto» es posible el consenso. Felicitó la decisión de terminar con la no repitencia en la escuela.

Pablo Verdecchia (UCR-Belgrano) habló de la historia moderna del país, de las corrientes de inmigrantes y de cómo fue la escuela capaz de crear una identidad «como pueblo» y un país. Oscar Dolzani (UCR-San Javier) se pronunció en igual sentido y añadió un especial agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo de colaboradores que prestaron asistencia a la localidad de Alejandra tras sufrir una tormenta que derribó más de 100 árboles, entre otros daños, como el del servicio eléctrico.

Senadores santafesinos contra el DNU de Milei

Por unanimidad, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó una declaración impulsada por el bloque del PJ que “expresa su profunda preocupación por el DNU N° 70, emitido por el Presidente de la Nación”, Javier Milei, el día 20 de diciembre por “considerar que constituye un grave avasallamiento a la división de poderes y las instituciones democráticas, no respetando los requisitos constitucionales para la sanción, modificación y/ derogación de leyes”.

El texto propuesto solo con las firmas de los senadores justicialistas fue acompañado por el interbloque del oficialismo compuesto por radicales, Creo, PS y Unite.

Monitoreo de la libertad condicional

La Legislatura creó una Agencia de Medidas No Privativas de Libertad en trámite sumario, sin debate y con acuerdo de todos los bloques para establecer «un sistema de monitoreo, contralor y asistencia para las personas que han salido de prisión o han sido objeto de penas o medidas no privativas de libertad», en casos de libertad condicional; libertad asistida; condenados a prisión de ejecución condicional; probandos con suspensión de juicio a prueba; prisión domiciliaria; medidas alternativas o sustitutivas de prisión preventiva, cuando el juez competente así lo dispusiera, entre otras.

