Elisa: Detienen a un hombre con un arma de fuego ilegal

El hecho ocurrió cuando efectivos policiales de la Subcomisaria 7° se encontraban realizando operativo de control vehicular en el acceso principal de la localidad de Elisa y observan la presencia de un hombre que circulaba en una motocicleta, el que no sólo no pudo justificar los motivos que se hallaba incumpliendo el aislamiento obligatorio sino también llevaba consigo un arma de fuego de manera ilegal.

