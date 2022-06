Elisa Carrió: “El frente de frentes en Santa Fe, significa volver a llevar al poder, a quienes fueron responsables del narcotráfico en la provincia»

Lo dijo la referente de la Coalición Cívica en el marco de su visita a la provincia. Este martes estuvo en Tostado y en Sunchales. El miércoles estará en la capital santafesina.

Elisa “Lilita” Carrió recorrió el norte de la provincia. Visitó la localidad de Tostado y luego viajó a Sunchales. Lo hizo en compañía de la presidente de la Coalición Cívica en Santa Fe, Lucila Lehmann, del legislador Sebastián Julierac Pinasco, el concejal de Tostado, Rashid Asan y referentes partidarios provinciales.

Durante su viaje, la líder partidaria aludió a la problemática del narcotráfico en la provincia, de manera tal que publicó un video en sus redes sociales en el que enfatizó “Esta es la ruta 34, llamada «La ruta de la droga». No hay un solo puesto de Gendarmería ni de la Policía a lo largo de esta ruta”.

“Desde hace tiempo vengo advirtiendo sobre el avance del narcotráfico. Cuando vos sos Gobierno, tenés la obligación de saber y conocer. Si no haces absolutamente nada, sos cómplice”, destacó Carrió en una charla que mantuvo con productores agropecuarios en la Sociedad Rural de Tostado.

En este sentido, además dejó en claro que “el frente de frentes en Santa Fe, significa volver a llevar al poder, a quienes fueron responsables del narcotráfico en la provincia”.

El mensaje de Carrió está alineado a las declaraciones que hizo la semana pasada su referente en la provincia, Lucila Lehmann, quien apuntó a Antonio Bonfatti y Rubén Galassi como responsables del crecimiento del narcotráfico en Santa Fe y sostuvo que «Juntos por el Cambio no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero de quienes, como desde hace años se viene denunciando, fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos». Se refirió a Lehmann destacando que “esta es la primera Diputada de la Coalición Cívica que denunció el narcotráfico”.

En su charla en la localidad de Sunchales, Carrió remarcó que “en los pueblos del interior no se distinguen las personas entre ricos y pobres, sino entre honestos y delincuentes. Después no me vengan a llorar si se arma ese frente de frentes, que es un horror”.

Este miércoles, la líder de la Coalición Cívica Ari estará también en la ciudad de Santa Fe, donde brindará una conferencia de prensa a las 10 y luego mantendrá una charla en la que participarán productores agropecuarios, referentes partidarios y el público en general.