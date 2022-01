Eliminación de retenciones: “Hay que ser muy prudentes en las expresiones”, afirman desde CARSFE

La titular de la Asociación de Confederaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol, se refirió a la nueva problemática que aqueja al sector agropecuario ante la no aprobación del Presupuesto 2022 en el Congreso nacional.

En diálogo con la CSC Radio, Gardiol se refirió al pedido que efectuaron los productores en Armstrong para eliminar las retenciones y sostuvo que “el tema se ha conversado en la Confederación y se está analizando si ya nos correspondería no estar tributando este derecho o si todavía está en curso la norma, teniendo en cuenta lo que ha pasado con el Presupuesto”.

“A primera vista parecería que ya debería haber quedado sin efecto pero hay cuestiones legales y constitucionales que dirimen estos asuntos que son muy delicados. Por eso hay que ser muy prudentes como dirigentes en todas estas expresiones porque no hay que crear expectativas que por diversas razones uno no tiene la certeza de que se lleguen a cumplir”, aseveró.

De todos modos, planteó que “hoy hay un momento muy dramático de la sequía, de los malestares, de la permanente agresión por parte del gobierno, por eso se convoca a las entidades. Hay tres patas donde reclamar: la acción del gobierno sobre la cual hay que trabajar, las entidades, los productores y la clase política no oficial porque también nos representan a los ciudadanos y son quienes tienen que analizar y trabajar por nosotros”.

En tal sentido, planteó: “¿Por qué razón no se aprobó el Presupuesto? ¿Por qué los valores no eran reales? Y además no se escuchó a ningún legislador decir cuáles serían las consecuencias que podía traer la no aprobación del Presupuesto, porque frente a esto ahora se genera otro conflicto entre el gobierno y nuestro sector”.

Consultada por los pasos a seguir, Gardiol señaló que “dentro de la Confederación seguiremos analizando todas estas cuestiones, entre ellas el tema retenciones, desmenuzándolo bien para tener una opinión certera, y esta semana habrá reunión en CRA donde seguramente se organizará una agenda de eventos para seguir trabajando”.