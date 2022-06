Elena sobre vendedores ambulantes: “Fue un voto basado en el clasismo, prejuicios y la xenofobia»

El concejal justicialista cargó con dureza contra lo votado por los concejales de Juntos por el Cambio en los cambios a la ordenanza de vendedores ambulantes. «Con el criterio de la oposición médicos, profesores o periodistas de otras ciudades no podrían venir a trabajar a la ciudad», dijo Víctor Elena.

«La pelea, por llamar la atención y el favor popular en la búsqueda de votos, no tiene límites para la derecha local que vuelve a inventar problemas donde no los hay para erigirse como una solución que claramente no la es», empezó diciendo Elena.

«En esta oportunidad quienes conforman Juntos por el Cambio a nivel local, lo vuelven a hacer, creando y aprobando una ordenanza que, “prohíbe la venta ambulante en la ciudad, a excepción de los vendedores que registren su domicilio real en Esperanza”, esto, como supuesta respuesta a la seguridad urbana y el cuidado del comercio local, como si las mujeres y hombres que vienen a la ciudad fueran todos sospechosos por el sólo hecho de ser de otro lugar, y como si el libre comercio o prestación de servicios no fueran un derecho; así siguiendo el criterio que plantean, médicos, profesores, periodistas, etc, no podrían venir a trabajar a la ciudad porque le estarían sacando el trabajo a otros y al no tener un domicilio real en la ciudad serían automáticamente sospechosos», agregó el concejal justicialista.

Explicó que «contamos con el Decreto Municipal N° 16721/22 que ya regula y controla la “Venta “y “Compra” ambulante, estableciendo pautas de aplicación de la ordenanza vigente N° 2841/91. Innovador, asimilando la compra ambulante a la venta ambulante que no estaba legislada en la ordenanza y en este mamarracho aprobado hoy tampoco lo está. Capacitar con herramientas endógenas junto a la Policía para establecer sanciones, ejemplo, incautación, multas. Suspensión del derecho de venta ambulante, garantizando que los regulares e inscriptos sigan teniendo oportunidad de trabajar».

Clasismo, prejuicio, y xenofobia

«Además de una peligrosa ignorancia, esta manera de pensar la relación humana y la administración de lo público demuestra clasismo, prejuicio, y xenofobia, todas, características y actitudes, que lejos de generar soluciones, han demostrado a lo largo de la historia, agigantar mucho más estos problemas que dicen venir a combatir», dijo.

Atención elecciones

«Hay que estar muy atentos porque conforme se acerquen las elecciones, inventos, palos en la rueda, fake news y la apelación a los más bajos instintos de una sociedad golpeada por una crisis mundial sin precedentes serán moneda corriente, está en nosotros como comunidad generar los anticuerpos necesarios para evaluar mejor que modelo de sociedad queremos», sentenció.