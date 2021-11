Elena: “La mejor forma de dejarle algo a la ciudad es trabajar para los vecinos”

El concejal y candidato a su reelección, Víctor Elena, y la candidata a concejal Carolina Lisowyj, hablaron del último tramo de la campaña con vistas a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

En dialogo con la CSC Radio, Elena marcó lo atípico de la campaña en el marco de estar saliendo de una pandemia: “Lo vivimos con un poco de incertidumbre porque no sabíamos cómo se iba a comportar la gente y nosotros mismos, pero en el marco de algunas flexibilizaciones se nos permite reunirnos más con los vecinos y tener ese dialogo tan importante cuando uno está en el Concejo”.

Por su parte, Lisowyj dijo que vive la experiencia “con mucha alegría”. “Soy una persona que trata de poner lo mejor, de ir para adelante, de avanzar, y luego de charlarlo tengo el apoyo de mi familia, así que estoy muy feliz, aprendiendo mucho y tratando de escuchar a los vecinos. Como trabajadora social, me desempeño mucho en los barrios, lo hice por muchos años en La Orilla y ahora me desempeño en el CIC de Barrio Unidos, El Chelito y Alborada, así que conozco cada uno de los barrios y esta nueva experiencia me da la oportunidad de seguir trabajando por la gente desde otro lugar”, definió.

Consultado por el motivo que lo lleva a buscar una vez más su reelección como concejal, Elena afirmó que “es simple y tiene que ver con un equipo de trabajo y con una convicción. Ya hace un largo tiempo que decidimos acompañar al Ejecutivo municipal porque nos parece que es la herramienta para seguir generando soluciones y beneficios para la ciudad”.

“Tiene que ver con un desafío de volver a acompañar al Ejecutivo y al vecino con las obras, como es el proyecto que ingresó en el Concejo para el nuevo Plan de Accesibilidad que es un gran avance para la ciudad, y tenemos la suerte de haber podido acompañar un montón de obras en los últimos dos años. Si se mira para atrás tenemos la concreción de lo que será la puesta en valor del Correo, obras en las calles de barrio La Orilla, lo que será barrio El Chelito y Aarón Castellanos con nueva traza de calles, la iluminación y demás. Por eso, la explicación es formar un equipo y trabajar con un equipo que tiene en claro que la mejor forma de dejarle algo a la ciudad es trabajar para los vecinos”, planteó.

Consultado por los planteos que efectúan los vecinos en su recorrida, sostuvo que “no plantean reclamos desde el enojo, si bien hay inquietudes que se intentan canalizar por la oficina que corresponde, es importante tener en cuenta que cuando uno habla con el vecino y tiene diálogo con ellos lo que plantean son proyectos, ideas para sumar y para mejorar”.

Respecto de los proyectos planteados, Lisowyj sostuvo que “hay diferentes ideas desde lo social, desde lo productivo, desde lo estructural, y la idea es poder presentar todas esta iniciativas para hacerlas realidad en la ciudad”. Como ejemplo, mencionaron “la creación de un Banco de Herramientas, y tantos otros que buscan que redunden en un beneficio para tener una mejor calidad de vida”.

Aunque hablaron de una campaña “tranquila” para el PJ admitieron: “Nos han querido estigmatizar diciéndonos kirchneristas pero nosotros no nos hacemos cargo e eso. Estamos muy abocados a lo nuestro, si bien representamos a un partido político, somos Víctor y Carolina trabajando por la ciudad”. “Tal vez lo han querido utilizar para ir en contra nuestra pero no nos sentimos parte de eso”, plantearon.

Finalmente, anunciaron que “continuarán las recorridas barriales par tener contacto con el vecino, para ver las necesidades de los barrios y sostener la interrelación entre el Ejecutivo y el vecino que es básicamente la función que tenemos como concejales”.