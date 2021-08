Elecciones 2021: “Proponemos proyectos realizables”, aseveró Martínez

La concejal radical en Juntos por el Cambio dijo que muchas veces el Ejecutivo toma sus ideas y presenta proyectos que podemos mejorar entre todos y que hoy tiene 120 proyectos en estado parlamentario. Andrea Martínez brindó definiciones respecto de su trabajo y las propuestas de cara a las próximas elecciones.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez destacó la austeridad de su campaña: “Yo financio mi campaña y por eso muchas veces hay una diferencia en cuestiones que tienen que ver con publicidad, marketing y demás cosas en las que se nota que otros candidatos disponen mucho dinero”.

En ese sentido, cuestionó que “no se termina con esto de que, cuando empieza la campaña, hay algunos candidatos que regalan plata, que pagan cosas, que pagan asados; con plata que es de la gente, que es de todos, porque son personas que durante todos estos años estuvieron cobrando sueldos del Estado”.

“Por eso esta etapa cuesta y duele un poco más, porque estoy en igualdad de condiciones con otros candidatos que están hace la misma cantidad de años que yo en el Concejo pero que no presentan proyectos, que no van al Concejo, que no leen un expediente que manda el Ejecutivo que es de su propio gobierno; entonces esta etapa es más difícil y complicada pero en la que tengo la tranquilidad de poder presentar el trabajo que hice en todos estos años”, analizó.

Al respecto, deseó “que la gente lo sepa entender, que sepa que mi función en el Concejo no es solamente la de presentar proyectos, de visitarlos, de andar por los barrios, de ver las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad que algunos están plasmados en proyectos y otros en gestiones personales para dar soluciones; pero también hay otro trabajo del concejal que es estudiar los expedientes que manda el Ejecutivo, respecto de las obras que necesita de la aprobación del Concejo”.

En ese marco, refirió tener “la tranquilidad de haber acompañado en este tiempo todos los proyecto que enviaron, entre ellos los tan importantes proyectos para la ciudad de la obra de cloacas, o la iluminación para cuatro barrios de la ciudad”.

Consultada por el equipo conformado de cara a las elecciones, Martínez se manifestó “contenta y tranquila” con el grupo que la acompaña y destacó la figura de Juanchi Echeverría que “hizo crecer la propuesta y acercó el proyecto para crear un centro hospitalario de mediana complejidad, que fue una idea de él”.

“Hay mucha gente que nos está acompañando y ayudando en los diferentes barrios y con quienes trabajamos en propuestas realizables; porque en época de campaña muchos aparecen con proyectos faraónicos y esta es una elección de concejales donde todos debemos ubicarnos en las cosas que podemos hacer y cuáles no”, definió.

Respecto de quienes proponen evitar la reelección de concejales, afirmó: “La realidad es que en la cara nadie te dice estas cosas, por ahí lo plantean en perfiles truchos en redes sociales y donde la gente se engancha y contesta; no soy de estar prendida en las redes mirando o escuchando qué dicen o qué no dicen, yo tengo una tranquilidad de conciencia que es el trabajo que he realizado, porque en los años que llevo en el Concejo nadie puede decir que no he presentado proyectos o que no he gestionado”.

“Tengo la tranquilidad de que el sueldo de concejal que me pagó la gente fue retribuido con el trabajo que hice en el Concejo. Hoy estamos todos en igualdad de condiciones y mi carta de presentación es que tengo más de 120 propuestas en estado parlamentario solo en este año, y si bien este 2021 es muy particular porque no me aprueban los proyectos, hay ordenanzas que la ciudad tiene por un trabajo que yo he realizado en años anteriores. El Instituto Municipal del Hábitat es una ordenanza que presenté como puntapié inicial y luego el Ejecutivo presentó su propuesta que se consensuó y hoy tenemos el INMUHA gracias a ese trabajo; el año pasado aprobaron mi ordenanza de Pirotecnia Cero”, sentenció.

“Muchas veces el Ejecutivo toma mis iniciativas, y si bien no se aprueba la ordenanza que yo presenté, el Ejecutivo toma y desarrolla mi idea, y con eso ya cumplí mi objetivo porque el trabajo que hago no es para que digan que eso lo hice yo sino para que la ciudad esté mejor”, concluyó.