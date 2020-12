El voley tendrá torneos amistosos desde el próximo fin de semana

La Asociación Santafesina promueve la organización de torneos amistosos para las diferentes categorías con un día de clasificación y otro de definición. Para damas y caballeros este fin de semana la competencia comienza con Sub 14 y Sub 18.

Teniendo en cuenta lo difícil que fue transitar este año en todos los aspectos; y existiendo la posibilidad de disputar partidos habilitándose encuentros amistosos con determinados protocolos de salud; queremos ofrecer desde la ASV a nuestras instituciones y deportistas que así lo decidan, una propuesta de partidos de cierre de año. Simple. Acotada. Pero que puede ser un pequeño estímulo para todos aquellos clubes que vienen desde el mes de julio, solo, practicando en sus instalaciones. Por eso la ASV pondrá estos encuentros amistosos de cierre de año, de 2 fechas por categoría. Estos serán optativo para cada club, el que también podrá elegir participar solo en alguna/s categorías.

2-Inscripciones: Los equipos deberán inscribirse oficialmente al mail de la ASV detallando la/s categorías y rama que inscribe.

3-Afiliaciónes: Los jugadores que integran el padrón de cada club, deberán abonar el seguro deportivo: $ 350 cada jugador/a. Debe estar pagado antes de jugar.

4-Lista de Jugadores: Será enviada a la ASV. Será visado por la secretaría de afiliaciones y se devolverá autorizada a los clubes. Esta lista solo será Digital. No es necesario el papel impreso. Enviar el archivo de Excel a prensa.asv@gmail.com

5-Árbitros: todos los partidos serán fiscalizados por los árbitros de la ASV. Se debe abonar el valor de cada categoría antes de comenzar el partido, en cancha.

6-Planilla de juego: las planillas son provistas por la ASV. El organizador local debe proveer y garantizar de todos los elementos para el desarrollo del partido y de un planillero/a.

7-Categorías: Sub 12 / Sub 14 / Sub 16 / Sub 18 / Mayores (todas ambas ramas)

8-Formato: Solo 2 fechas por categoría. 1° Fecha: clasificación. 2° Fecha: definición. Grupos de 4 equipos.

9-Sistema de Juego: Fase Clasificatoria: Zonas de 3 equipos. Jugando todos vs todos.

Fase Final: Play – Off .

10-Protocolos:

– Los equipos deben ingresar al club con cubre boca, completar la planilla de registro, higienizar manos y dirigirse al espacio asignado dentro del gimnasio, con el debido distanciamiento entre si y entre los otros equipos.

-Estricta aplicación del protocolo PROBA.

-No habrá protocolos de saludos.

-Los equipos no cambiarán de campo de juego.

-No se utilizarán las tablas de cambios.

-Todos deben mantener el distanciamiento fuera de la cancha.

-No padrones en papeles. Sino padrones digitales en el teléfono.

-No se permitirá el ingreso de público a los partidos.

9-Club Organizador:

-El grupo debe mantenerse en su sector, solo se podrá desplazar a los baños.

-Los baños solo se podrá ingresar de a uno por vez.

-Deberá tener alcohol en gel en la mesa del anotador para higienizar periódicamente la

pelota y otros elementos.

–Al finalizar cada partido personal del club organizador deberá trapear ambos campos de

juego y sector de bancas de suplentes, para desinfectar toda la zona.

CALENDARIO VÓLEY ASV – 2020